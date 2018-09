CALCIO – Serie D: domani il posticipo Chions-St.Georgen e il recupero di Coppa Italia Avellino-Nola

Roma, 18 settembre 2018 – Due partite di Serie D in programma per domani: si parte alle ore 16 col posticipo della prima giornata di campionato Chions-St.Georgen (girone C, Stadio Comunale di Tamai -Brugnera), mentre alle 20.30 si recupera la partita del Turno preliminare di Coppa Italia Avellino-Nola (la vincente affronterà al 1°Turno il Sorrento).

Designazioni arbitrali Chions-St.Georgen (arbitro Faraon di Conegliano; assistenti Giangregorio e Salvi di Padova)Avellino-Nola (Centi di Viterbo; D’Ilario di Tivoli e Mattera di Roma1)

Com. Stam.