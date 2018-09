CALCIO – Serie D: Il programma della prima giornata

Al via, domenica 16 settembre, la nuova stagione sportiva della Quarta Serie del calcio italiano. Per l’anticipo del sabato c’è Lupa Roma – Flamina alle 15. Posticipata a mercoledì 19 la sfida tra Chions e St. Georgen nel girone C.

Roma, 14 settembre 2018 – Un nuovo campionato si prepara all’esordio liberando passioni, sogni e speranze di migliaia e migliaia di tifosi sparsi sull’intero territorio nazionale tra grandi piazze piccoli centri. Il calcio d’inizio della Stagione Sportiva 2018/2019 è fissato alle ore 15 del 16 settembre con già tanti confronti affascinanti tra le 168 squadre ai nastri di partenza che sarà però ad handicap penalizzazione (-2) per il Campobasso e (-3) per l’Avezzano inflitta da Tribunale Federale Nazionale. Tre i gironi formati da 20 squadre (E, F e G) che affronteranno 38 giornate di calendario contro le 34 dei classici gironi a 18.

Attesa e curiosità per il debutto di big come Bari, Avellino, Modena, Reggio Audace e R.C. Cesena. Per i galletti battesimo di fuoco al “San Filippo” di Messina contro una delle formazioni più accreditate alla vittoria del girone I. Esordio in trasferta anche per gli irpini che andranno a far visita al Ladispoli, tornato in Serie D dopo 13 anni di assenza. Match tra le mura amiche per il Modena, che riceverà la Vigor Carpaneto, mentre per la Reggio Audace viaggio a Crema. Per i romagnoli dell’ R.C. Cesena start nel girone F contro l’Avezzano.

Nel girone A la storica società Casale (vincitrice di uno Scudetto nella stagione 1913-14) inizierà col Sestri Levante, per il Lecco c’è invece l’Inveruno. Nel girone I esordio a porte chiuse per il Città di Gela che ospiterà l’Igea Virtus.

Posticipata a mercoledì 19, alle ore 16.00, la sfida tra Chions e St. Georgen nel girone C c/o lo Stadio Comunale di Brugnera – Tamai. Un solo anticipo al sabato (ore 15.00) con Lupa Roma – Flamina nel girone G e diverse, invece, variazioni d’orario nella giornata di domenica riguardanti:

Girone A: Lavagnese – U. San Remo ore 16.00

Girone E: Prato – Sangiovannese alle ore 18.30 c/o lo Stadio Comunale “Nelli” di Montemurlo (PO)

Girone G: Ostia Mare – Castiadas alle ore 14.30; Budoni – Latte Dolce Sassari alle ore 16.00

Girone H: Nardò – Altamura alle ore 16.00 e Taranto – Bitonto alle ore 17.00

Cinque le variazioni di campo:

Girone A: Chieri – Pro Dronero c/o il Campo “Righi” di Borgaro Torinese

Girone B: Caronnese – Pontisola c/o il Campo “Rigamonti Ceppi” di Via Don Pozzi 6 a Lecco

Girone D: Classe – Fanfulla c/o il Campo “Bucci” di Vicolo Calderana di Russi e Adrense – Lentigione c/o il Comunale di Via Leopardi di Ospitaletto (BS)

Girone E: Seravezza – Gavorrano c/o il Campo “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi (LU)

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Ligorna 1922 (Matteo Frosi di Treviglio), Borgosesia – Arconatese (Angelo Tomasi di Lecce), Chieri 1955 – Pro Dronero (Giovanni Agostoni di Milano), Casale – Sestri Levante (Giacomo Casalini di Pontedera), Fezzanese – Stresa Sportiva (Graziella Pirriatore di Bologna), Folgore Caratese – Milano City (Michele Delrio di Reggio Emilia), Inveruno – Lecco 1912 (Luigi Catanoso di Reggio Calabria), Lavagnese – Unione Sanremo (Francesco Croce di Novara), Savona – Borgaro Nobis 1965 (Luca De Angeli di Milano)

Girone B: Ambrosiana – Como 1907 (Andrea Ancora di Roma 1), Caravaggio – Ciserano (Mauro Gangi di Enna), Caronnese – Ponte S.p. Isola (Daniele Virgilio di Trapani), Darfo Boario – 1913 Seregno (Gabriele Gandolfo di Bra), Olginatese – Villa D Alme Valbrembana (Enrico Gemelli di Messina), Scanzorosciate – Legnago Salus (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Sondrio – Pro Sesto (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Villafranca Veronese – Rezzato (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Virtus Bergamo 1909 – Mantova 1911 (Valerio Crezzini di Siena).

Girone C: Adriese – Clodiense Chioggia (Riccardo Leotta di Acireale), Cjarlins Muzane – Belluno 1905 (Samuele Andreano di Prato), Delta Calcio Rovigo – Tamai (Luca Capriuolo di Bari), Este – Montebelluna (Alfredo Iannello di Messina), Levico Terme – Sandona 1922 (Filippo Colaninno di Nola), Trento – Cartigliano (Riccardo Fichera di Milano), Union Feltre – Union Arzignanochiampo (Andrea Bianchini di Perugia), Virtus Bolzano – Campodarsego (Marco Peletti di Crema).

Girone D: Adrense 1909 – Lentigione (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Calvina Sport – Oltrepovoghera (Simone Gauzolino di Torino), Classe – Fanfulla (Antonio Monesi di Crotone), Crema 1908 – Reggio Audace (Simone Picchi di Lucca), Fiorenzuola 1922 – Ciliverghe Mazzano (Matteo Campagni di Firenze), Modena – Vigor Carpaneto (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Pavia 1911 – Axys Zola (Marco Russo di Torre Annunziata), San Marino – Pergolettese 1932 (Gabriele Restaldo di Ivrea), Sasso Marconi 1924 – Mezzolara (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa).

Girone E: Aquila 1902 Montevarchi – Ghivizzano Borgoamozzano (Mattia Ubaldi di Roma 1), Cannara – Pianese (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Ponsacco 1920 – Bastia 1924 (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Prato – Sangiovannese 1927 (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Sangimignanosport – Aglianese 1923 (David Guida di Torre Annunziata), Seravezza Pozzi – Gavorrano 1930 (Salvatore Morabito di Taurianova), Sinalunghese – Scandicci 1908 (Marco Marchioni di Rieti), Sporting Club Trestina – Real Forte Querceta (Emanuele Tartarone di Frosinone), Tuttocuoio 1957 – Massese 1919 (Edoardo Gianquinto di Trapani), Viareggio 2014 – San Donato Tavarnelle (Alessandro Cutrufo di Catania).

Girone F: Avezzano – F.c. Cesena (Giorgio Vergaro di Bari), Castelfidardo – S.Nicolo Notaresco (Mario Perri di Roma 1), Forli’ – Isernia Football Club (Giuseppe Mucera di Palermo), Francavilla 1927 – Pineto (Luca Zucchetti di Foligno), Matelica – Vastese (Tommaso Zamagni di Cesena), Pol. Olimpia Agnonese – Real Giulianova (Costantino Cardella di Torre del Greco), Recanatese – Jesina (Domenico Castellone di Napoli), Sammaurese – Montegiorgio (Deborah Bianchi di Prato), Sangiustese 1957 – Citta’ Di Campobasso (Domenico Leone di Barletta), Santarcangelo – Savignanese (Davide Giacometti di Gubbio).

Girone G: Albalonga – Citta Di Anagni (Fabio Catani di Fermo), Anzio – Cassino (Marco Porcheddu di Oristano), Budoni – Latte Dolce Sassari (Luca Calvi di Bergamo), Ladispoli – Avellino (Gabriele Scatena di Avezzano), Latina – Sff Atletico (Luca Cherchi di Carbonia), Lupa Roma -Flaminia (Ignazio Crescenti di Trapani), Ostiamare – Castiadas (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Torres – Lanusei Calcio (Mattia Caldera di Como), Trastevere Calcio – Monterosi (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Vis Artena – Aprilia Racing Club (Marco Gullotta di Siracusa).

Girone H: Az Picerno – Savoia 1908 (Jacopo Pascariello di Lecce), Pomigliano – Audace Cerignola (Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa), Francavilla – Nola 1925 (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Frattese – Citta Di Fasano (Julio Milan Silvera di Valdarno), Gelbison Vallo D.lucania – Fidelis Andria (Marco Emmanuele di Pisa), Gravina – Sarnese (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Nardo – Team Altamura (Ivan Catallo di Frosinone), Sorrento 1945 – Citta Di Gragnano (Gilberto Gregoris di Pescara), Taranto – Bitonto (Filippo Giaccaglia di Jesi).

Girone I: Messina – Bari (Davide Di Marco di Ciampino), Gela – Igea Virtus Barcellona (William Villa di Rimini), Nocerina 1910 – Locri 1909 (Maurizio Barbiero di Campobasso), Palmese – Citta Di Messina (Leonardo Funari di Roma 1), Portici 1906 A R.l. – Castrovillari Calcio (Leonardo Mastrodomenico di Policoro), Roccella – Turris Calcio (Dario Madonia di Palermo), Rotonda Calcio – Marsala (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Sancataldese – Calcio Cittanovese (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Troina – Citta Di Acireale 1946 (Stefano Milone di Taurianova).

Com. Stam.