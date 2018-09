Rugby: Italseven Maschile, decimo posto al GPS 7s in Polonia

Lodz (Polonia) – Termina con un decimo posto l’avventura della Nazionale Italiana Seven al Grand Prix Series di Lodz in Polonia.

Gli Azzurri nel primo match di giornata, valido per il nono posto, hanno superato 17-7 la Polonia ribaltando il parziale iniziale di 7-0 in favore dei padroni di casa con le mete di Cornelli, Zini e Bruno. Nella finale per il decimo posto la squadra di Andy Vilk è stata superata 31-12 dalla Georgia: per l’Italia mete di Bronzini e Leveratto.

Questi i risultati Azzurri di giornata:

Polonia v Italia 7-17

Georgia v Italia 31-12

