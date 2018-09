CALCIO – Serie D, ecco i calendari

Calcio d’inizio domenica 16 settembre per le 168 squadre che partecipano al massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti, organizzato dal Dipartimento Interregionale Roma, 5 settembre 2018 – Tutto pronto per la nuova stagione della Serie D. Dopo l’avvio della Coppa Italia e la composizione dei gironi, il Dipartimento Interregionale della LND ha completato la stesura dei calendari delle gare che animeranno il campionato 2018/2019.

Una stagione che si preannuncia avvincente e ricca di piazze importanti. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 del 16 settembre con tanti confronti affascinanti sin dalla prima giornata. L’organico, giunto quest’anno a quota 168 squadre, ha generato la composizione di tre gironi formati da 20 squadreciascuno: si tratta dei raggruppamenti E, F e G che quindi affronteranno 38 giornate di calendario contro le 34 dei classici gironi a 18. Previsti sette turni infrasettimanali: 14 novembre, 20 dicembre e 18 aprile per tutti e nove i gironi; 26 settembre, 24 ottobre (andata) e 16 gennaio, 13 febbraio (ritorno) per i gironi a 20 squadre. Due le soste, la prima il 30 dicembre per le festività natalizie, la seconda il 10 marzo 2019 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio. Il girone di andata terminerà il 23 dicembre, mentre la stagione regolare si concluderà il 5 maggio 2019. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 28 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 31 marzo 2019. Dal 12 maggio si passerà alle 16.

QUANTE SFIDE – Grande attesa per il debutto di Bari, Avellino, Modena, Reggio Audace e R.C. Cesena. Per i galletti battesimo di fuoco al “San Filippo” di Messina contro una delle formazioni più accreditate alla vittoria del girone I, poi alla 13^ giornata il big match contro la Nocerina: tra le due si contano infatti diversi precedenti tra Serie B e C. Primo impegno fuori casa anche per gli irpini contro il Ladispoli, tornato in Serie D dopo 13 anni di assenza. All’ultima giornata una delle sfide più affascinanti del girone G contro il Latina. Prima casalinga per il Modena con la Vigor Carpaneto, mentre Reggio Audace va al “Voltini” per sfidare il Crema. Il confronto diretto tra le due antagoniste nel girone D arriverà alla 13^ giornata. Infine il R.C. Cesena debutterà nel girone F contro l’Avezzano, derby tutto romagnolo col Forlì all’8^. Riflettori puntati sulla 6^ giornata quando si incroceranno Mantova e Como nel girone B, mentre alla 7^ è in programma il big match del girone H Taranto-Fidelis Andria. Nel girone A la storica società Casale (vincitrice di uno Scudetto nella stagione 1913-14) inizierà col Sestri Levante, per il Lecco c’è invece l’Inveruno. Nel girone C sfida tutta bolzanina St.Georgen-Virtus Bolzano alla 15^, mentre nel girone E c’è aria di derby alla 12^ con Aquila Montevarchi-Sangiovannese.

