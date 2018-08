CALCIO – Campionato Nazionale Juniores Under 19, i gironi

Ufficializzata la composizione della competizione giovanile della Serie D. Si parte il 15 settembre. Roma, 30 agosto 2018 – Nella stessa giornata nella quale sono stati svelati i gironi della Serie D, il Dipartimento Interregionale ha anche ufficializzato la composizione dei raggruppamenti del campionato Nazionale Juniores Under 19.

In tutto 156 squadre suddivise in 11 gironi. Calcio d’inizio il prossimo 15 settembre. Possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali) fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, di cui due nati dal 1° gennaio 1999 in poi ed uno senza alcun limite di età. Alla competizione non partecipano le formazioni cadette di Sardegna e Sicilia, che invece disputeranno il campionato regionale di competenza. Le migliori classificate otterranno il diritto a prendere parte alle fasi finali del campionato Nazionale Juniores.

Girone A – Borgaro Torinese, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Cuneo, Pro Dronero, Stresa, Arconatese, Caronnese, Inveruno, Milano City, Oltrepovoghera, Pavia

Girone B – Como, Crema, Fanfulla, Folgore Caratese, Lecco, Olginatese, Pergolettese, Ponte S. Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate , Seregno, Sondrio, Villa D’alme, Virtus Bergamo

Girone C – Ambrosiana, Villafranca, Levico Terme, St. Georgen, Trento, Virtus Bolzano, Adrense, Calvina, Caravaggio, Ciliverghe, Ciserano, Darfo, Mantova, Rezzato

Girone D – Adriese, Arzignanochiampo, Belluno, Campodarsego, Cartigliano, Clodiense, Este, Legnago, Montebelluna, Sandona, Union Feltre, Chions, Cjarlins Muzane, Tamai

Girone E – Axys Zola, Classe, Fiorenzuola, Forli, Lentigione, Mezzolara, Modena, Reggio Audace, R.C. Cesena, Sammaurese, San Marino, Santarcangelo, Sasso Marconi, Savignanese, Vigor Carpaneto

Girone F – Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremo, Savona, Sestri Levante, Ghivizzano, Massese, Ponsacco, Real Forte Querceta, Seravezza, Tuttocuoio, Viareggio

Girone G – Aglianese, Aquila Montevarchi, Gavorrano, Pianese, Prato, San Donato Tavarnelle, Sangimignano, San Giovannese, Scandicci, Sinalunghese, Bastia, Cannara, Sporting Trestina

Girone H – Albalonga, Anzio, Aprilia Racing, Sff Atletico, Cassino, Citta Di Anagni, Flaminia, Ladispoli, Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostia Mare, Trastevere, Vis Artena

Girone I – Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese, Avezzano, Francavilla (CH), Pineto, Real Giulianova, San Nicolo, Notaresco, Vastese, Citta Di Campobasso, Isernia, Olympia Agnonese

Girone L – Az Picerno, Francavilla (PZ), Rotonda, Avellino, Cavese, Citta Di Gragnano, Gelbison, Granata, Nocerina, Nola, Pomigliano, Portici, Sarnese, Savoia, Sorrento, Turris

Girone M – Castrovillari, Cittanovese, Locri, Palmese, Roccella, Audace Cerignola, Bari, Bitonto, Citta Di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Nardo, Taranto, Team Altamura

Com. Stam.