Giacomo Tulli è un calciatore del Trapani

Trapani, 25 agosto 2018 – Il Trapani Calcio ha formalizzato l’ingaggio del calciatore Giacomo Tulli, che ha sottoscritto con la società granata un contratto biennale.

Attaccante, classe 1987, nato a Fermo, Tulli ha iniziato la sua carriera nella squadra della sua città, per passare poi nella stagione 2006/07 alla Sambenedettese. Una stagione eccezionale nel Mezzocorona (2008/09 31 presenze, 12 reti), replicata l’anno successivo a Rimini (31 presenze, 8 gol) hanno aperto a Giacomo Tulli le porte della serie B con il Vicenza, squadra in cui ha militato per due stagioni (2010/11 e 2011/12). A gennaio 2012 è passato al Pisa, rimanendo nella squadra toscana anche per la successiva stagione (in tutto 40 presenze e 10 gol). Tornato al Vicenza (stagione 2013/14, 27 presenze, 6 reti), ha poi giocato nell’Ancona (32 presenze, 6 reti) e l’anno dopo nel Sudtirol (stagioni 2015/16 e 2016/17, 63 presenze e 11 gol). Nell’ultima stagone

Com. Stam.