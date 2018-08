Pedro Costa Ferreira è un calciatore del Trapani

Trapani, 21 agosto 2018 – La Società Trapani Calcio comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pedro Miguel Costa Ferreira, che arriva in prestito dal Lecce.

Centrocampista portoghese, classe 1991, Costa Ferreira ha giocato nelle ultime due stagioni sportive a Lecce (arrivato a gennaio 2017, nel campionato 2016/17 in serie C ha totalizzato 16 presenze e segnato 2 reti; nella stagione scorsa per lui 25 presenze e una rete). Ha iniziato la sua carriera calcistica in Italia nel Carpi (2008/09), passando poi al Settore Giovanile del Sassuolo; quindi tre stagioni in serie D con le maglie di Teramo (2010/11), Ancona (2011/12) e Messina (2012/13). Nella stagione 2013/14 ha giocato sempre con il Messina in serie C, passando nella stagione successiva alla Virtus Entella in serie B e rimanendovi per la successiva stagione e per la metà della stagione 2016/17: in tutto con la maglia della Virtus Entella ha disputato 77 partite e segnato 6 gol.

