CALCIO – Serie D: Ripescato il Villafranca Veronese, organico a 168 squadre

Roma, 21 agosto 2018 – Il Consiglio Direttivo del Dipartimento Interregionale, riunitosi oggi a Roma presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato il ripescaggio del Villafranca Veronese per portare l’organico della Serie D 2018/2019 a 168 squadre seguendo un criterio di organicità.

Il Consiglio ha altresì deciso che la composizione dei gironi sarà ufficializzata entro la fine di questa settimana e quindi successivamente saranno diramati i calendari.

A seguito del rinvio delle gare del turno preliminare di Coppa Italia disposto per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime, il Dipartimento ha deciso di annullare tutte le variazioni di programma già fissate e di recuperare tutte le partite domenica 26 agosto alle 16.00. Le partite del primo turno previste per il 26 agosto sono state rinviate a data da destinarsi.

