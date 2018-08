CALCIO – Serie D: Scatta la corsa alla coccarda tricolore

Domenica 19 agosto in campo per il turno preliminare della Coppa Italia. Cinque gli anticipi al sabato, due posticipi al 22, quattro al 26 agosto

Roma, 17 agosto 2018 – Con le partite valide per il turno preliminare prende il via la 53^ edizione della Coppa Italia Serie D. Domenica 19, mercoledì 22 e domenica 26 agosto alle 16.00 scendono in campo 62 squadre: le 36 neopromosse dal campionato di Eccellenza, le 3 retrocesse dal campionato di Lega Pro, le 18 vincenti i play-out 2017/18 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le società ripescate, le 5 società inserite in sovrannumero (Modena, Avellino, Reggio Audace, Bari e Fidelis Andria), le 27 società classificatesi al termine della Stagione Sportiva 2017/2018 al 12^, 11^ e 10^ posto in classifica nei gironi a 18 squadre, 13^, 12^ e 11^ posto per i gironi a 19 sodalizi, 14^, 13^ e 12^ per quelli a 20 club e le due società (Forlì e Lecco) con il peggior punteggio nella graduatoria dell’età media.

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai tiri di rigore per decretare l’accesso alla fase successiva. Chi passa il turno conosce già l’eventuale avversario perché il tabellone è stato stilato secondo accoppiamenti predeterminati.

Il turno si apre al sabato con cinque anticipi: alle 16.00 prende il via Cjarlins-Sandonà, alle 18.00 Sestri Levante-Fezzanese al “Riboli” di Lavagna, alle 20.00 Tamai-Chions, alle 20.30 Recanatese-Jesina e Ladispoli-Flaminia.

Il programma di domenica è movimentato da nove posticipi di orario: alle 17.00 scendono in campo Casale-Stresa, San Nicolò Notaresco-Real Giulianova, Turris-Pomigliano, Francavilla-Rotonda, Locri-Roccella e Sorrento-Granata, alle 17.30 Castiadas-Lanusei, alle 18.00 Torres-Latte Dolce e Sarnese-Portici.

Tre i cambi di campo: Ciliverghe-Adrense si gioca al campo n.2 di Mazzano (Bs), Scandicci-Sinalunghese al comunale “Angeletti” di Sinalunga (Si) e Castrovillari-Cittanovese al “Lorenzon” località Commenda di Rende (Cs).

Due i posticipi programmati per mercoledì 22 agosto: si tratta di Clodiense Chioggia-Delta Porto Tolle (ore 16.00) e Ostiamare-Budoni (ore 17.00).

Il turno preliminare si chiuderà domenica 26 agosto con quattro posticipi: si tratta di Reggio Audace-Sasso Marconi, Avellino-Nola, Bari-Bitonto e Fidelis Andria-Fasano.

Le 48 vincenti il turno preliminare insieme alle 62 società aventi diritto (tranne quelle che hanno partecipato alla Frecciarossa Cup) giocheranno il primo turno in programma domenica 26 agosto. Le designazioni arbitrali

1)Tamai-Chions (Arbitro Luca Bergamin di Castelfranco Veneto)

vs

2) Cjarlins Muzane-Sandonà (Matteo Dallapiccola di Trento)

Adriese

vs

3) Clodiense Chioggia-Delta Porto Tolle (posticipata al 22/8)

Belluno

vs

4) Trento-st. Georgen (Federico Gobbato di Basso Friuli)

Union Feltre

vs

5) Levico-Virtus Bolzano (Marco Bodini di Verona)

Arzignano

Vs

6) Montebelluna-Cartigliano (Roberto Lovison di Padova)

7) Ambrosiana-Vigor Carpaneto (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone)

vs

8) Ciliverghe-Adrense (Marco Sicurello di Seregno)

9) Olginatese-Scanzorosciate (Stefano Nicolini di Brescia)

vs

11) Seregno-Villa D’Almè (Eugenio Scarpa di Collegno)

10) Ciserano-Calvina (Luca De Angelis di Milano)

Vs

Darfo Boario

12) Oltrepovoghera-Fanfulla (Andrea Calzavara di Varese)

Vs

Pavia

Virtus Bergamo

vs

13) Sondrio-Lecco (Mattia Caldera di Como)

Borgosesia

vs

15) Casale-Stresa (Ettore Longo di Cuneo)

Bra

vs

14) Borgaro-Pro Dronero (Luca Calvi di Bergamo)

17) Sestri Levante-Fezzanese (Samuele Andreano di Prato)

vs

16) Lavagnese-Ligorna (Matteo Mori di La Spezia)

18) Reggio Audace-Sasso Marconi (posticipata al 26/8)

vs

Lentigione

19) Mezzolara-Modena (Luca Baldelli di Reggio Emilia)

Vs

Fiorenzuola

20) Axys Zola-Forlì (Marco Emmanuele di Pisa)

Vs

Mantova

21) Savignanese-Classe (Graziella Pirriatore di Bologna)

Vs

R.C. Cesena

22) Castelfidardo-Santarcangelo (Andrea Bianchini di Perugia)

vs

23) Recanatese-Jesina (Fabio Catani di Fermo)

24) Bastia-Montegiorgio (Raimondo Borriello di Arezzo)

vs

25) Trestina-Cannara (Simone Taricone di Perugia)

ASD Francavilla

vs

26) S. Nicolò Notaresco-Real Giulianova (Filippo Giaccaglia di Jesi)

27) Aglianese-Prato (Simone Picchi di Lucca)

vs

28) Ghivizzano-Tuttocuoio (Valerio Crezzini di Siena)

SFF Atletico

Vs

29) Gavorrano-Sangimignano (Jacopo Bertini di Lucca)

Pianese

vs

30) Scandicci-Sinalunghese (Michele Delrio di Reggio Emilia)

Cerignola

vs

31) O. Agnonese-Campobasso (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia)

Cassino

vs

32) Anagni-Isernia (Domenico Castellone di Napoli)

Latina

vs

33) Anzio-Vis Artena (Matteo Centi di Viterbo)

Trastevere

vs

34) Ladispoli-Flaminia (Ilaria Bianchini di Terni)

35) Ostia-Budoni (posticipata al 22/8)

Vs

Aprilia Racing

36) Torres-Latte Dolce (Luca Cherchi di Carbonia)

vs

37) Castiadas-Lanusei (Paolo Armando Mulas di Sassari)

39) Turris-Pomigliano (Claudio Campobasso di Formia)

Vs

Nocerina

40) Sorrento-Granata (Gianluca Grasso di Ariano Irpino)

vs

38) Avellino-Nola (posticipata al 26/8)

Gragnano

Vs

41) Sarnese-Portici (Nicola Di Giovanni di Caserta)

Altamura

vs

42) Bari-Bitonto (posticipata al 26/8)

Gravina

vs

43) Fidelis Andria-Fasano (posticipata al 26/8)

44) FC Francavilla-Rotonda (Luca Capriuolo di Bari)

vs

45) Castrovillari-Cittanovese (Marco Russo di Torre Annunziata)

46) Locri-Roccella (Luigi Catanoso di Reggio Calabria)

vs

47) Palmese-Messina (Cristian Robilotta di Sala Consilina)

Acireale

vs

48) Sancataldese-Marsala (Dario Madonia di Palermo)

Com. Stam.