Trapani Calcio: In granata l’attaccante M’Bala ‘Nzola

Trapani, 16 agosto 2018 – L’attaccante M’Bala ‘Nzola è del Trapani. La Società granata si è assicurata per l’attuale stagione le sue prestazioni sportive, prelevandolo dal Carpi con la formula del prestito e obbligo di riscatto in caso di promozione.

Franco-angolano, nato a Troyes in Francia nel 1996, ‘Nzola ha realizzato 11 reti in 33 gare nella stagione 2016/2017 vestendo la maglia della Virtus Francavilla. Dal 2017 è di proprietà del Carpi, con cui ha giocato nella scorsa stagione 14 gare in serie B.

Com. Stam.