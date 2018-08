LUDOS: Si parte con la Coppa

La Ludos Palermo incrocerà la prima avversaria stagionale in quel di Napoli in occasione della prima partita di Coppa Italia che avrà luogo il 9 settembre contro S.Egidio Femminile .

In caso di sconfitta la Ludos ospiterà giorno 16 Settembre la New Team S.Marco Argentano ,mentre in caso di vittoria o pareggio l’incontro si disputerà in casa il 23 settembre con la medesima avversaria. La vincente di questo triangolare accederà direttamente agli ottavi finali che saranno disputati in partita secca in campo neutro. Alla guida della compagine palermitana ci sarà il riconfermato mister Antonella Licciardi che avrà il supporto del nuovo preparatore atletico Marco Carlino. Le prospettive per la Coppa e soprattutto per il Campionato della squadra guidata da Mister Licciardi sono ambiziose alla luce di un organico già di valore assoluto che la scorsa stagione ha dominato il Campionato, ottenendo la promozione con quattro giornate di anticipo, e che quest’anno è stato puntellato ulteriormente ; tra tutte le nuove arrivate spicca il clamoroso rientro in squadra di Maria Cusmà , già l’anno scorso tesserata alla Ludos in qualità di Preparatore Atletico. Nella stanza dei bottoni della trentennale società palermitana si attesta Cinzia Valenti in qualità di presidente, coadiuvata dallo staff dirigenziale. Auguriamo a tutto lo Staff Tecnico , dirigenziale e alle giocatrici i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazione.

Com. Stam.