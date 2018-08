Trapani Calcio: Arriva il difensore Stefano Scognamillo

Trapani, 11 agosto 2018 – Perfezionato oggi l’ingaggio del difensore Stefano Scognamillo, che arriva al Trapani in prestito dal Parma.

Difensore centrale, classe 1994, nato a San Pietroburgo, Sognamillo è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, per poi passare in Prima squadra nella stagione 2013/14. L’anno successivo ha giocato nell’Aversa Normanna e, per tre stagioni, dal 2015 a giugno scorso, ha vestito la maglia del Matera (in tutto 38 presenze in tre campionati di serie C ed 1 rete). Ora l’approdo al Parma, che lo ha girato in prestito al Trapani.

“Ho scelto Trapani perché mi piace il progetto – ha detto Scognamillo, che si è aggregato alla squadra un paio di giorni fa -. Ho parlato con il direttore e quello che mi ha detto mi ha molto motivato a venire qui. Il mio auspicio è di fare un’ottima stagione, sia a livello personale che come squadra. Il nostro girone lo conosco bene, è un girone difficile, il più duro, forse. Cercheremo di affrontarlo nel modo migliore, dando il massimo e senza mollare mai. Il messaggio che lancio ai miei nuovi tifosi? Speriamo di fare insieme una grande stagione e forza Trapani!”.

Com. Stam.