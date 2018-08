Trapani Calcio: Il capitano Luca Pagliarulo in granata fino al 2020

Trapani, 10 agosto 2018 – Nove stagioni, con quella appena iniziata, in maglia granata, tra i protagonisti della storica promozione in serie B nel 2013, una scelta che negli anni è stata rinnovata con un grande senso di appartenenza, indossando la fascia di capitano, e che ora proseguirà ancora per un’altra stagione.

Il capitano Luca Pagliarulo prosegue il suo connubio con il Trapani e prolunga il suo contratto, in scadenza a giugno 2019, di un ulteriore anno, fino al 2020.

Arrivato a Trapani nella stagione 2010/2011, capitan Pagliarulo ha totalizzato 247 presenze nei campionati con la maglia granata, realizzando ben 20 gol, da difensore, in nove stagioni sportive.

Com. Stam.