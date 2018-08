Daniele Ferretti rinnova con il Trapani

Trapani, 10 agosto 2018 – La Società Trapani Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Daniele Ferretti anche per la prossima stagione 2019/2020.

Arrivato in maglia granata lo scorso anno, proveniente dal Gubbio, dopo l’esordio al Provinciale in Coppa Italia (1° turno eliminatorio – Trapani-Paganese 6-0, rete all’84’), due presenze sempre in Coppa Italia (2° e 3° turno eliminatorio) e sei presenze in campionato, Ferretti, a causa di un infortunio, è rientrato in gruppo nella parte finale della stagione.

Nell’attuale stagione sportiva ha disputato le due gare di Coppa Italia (Trapani-Campodarsego 1-0, suo l’assist a Evacuo, autore della rete della vittoria; Trapani-Cosenza 1-2 d.t.s).

Com. Stam.