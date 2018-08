Beach Soccer: il fascino di Catania esalta le finali della Serie Aon

Otto squadre si giocano lo scudetto dal 10 al 12 agosto alla “Fratelli Beretta Beach Arena” sulla spiaggia libera n.1 del litorale Plaja di Catania. Si parte il 9 con Happy Car Sambenedettese-Viareggio, in palio la Supercoppa

Catania, 9 agosto 2018 – Ci siamo, la Serie Aon entra nel vivo con le finali del campionato che si giocheranno a partire da venerdì 10 agosto sulla sabbia della “Fratelli Beretta Beach Arena” di Catania (litorale della Playa – spiaggia libera n.1 – Viale Kennedy, 9), già sede di oltre quattordici eventi nazionali ed internazionali legati alla disciplina. Fatica, agonismo, acrobazie e tanti gol (in media più di nove a gara, un tiro ogni 30’’) sono gli ingredienti inimitabili del beach soccer griffato Figc-Lega Nazionale Dilettanti che anche questa estate ha animato le spiagge italiane con le giocate spettacolari dei migliori beachers al mondo. Le Final Eight tornano a Catania dopo l’edizione del 2014, teatro delle sfide la maestosa Arena con quasi 1500 posti a sedere, 5000 mila metri quadrati di spazio occupato, 250 posti nell’Area Vip senza dimenticare i numeri consegnati dagli eventi internazionali già disputati.Antipasto ghiotto la Supercoppa in programma oggi giovedì 9 agosto alle 17.30, con l’Happy Car Sambenedettese, autrice nel 2017 di una storica tripletta, che affronta la finalista della Coppa Italia 2017 Viareggio.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi a Catania presso la Sala della Giunta in Palazzo degli Elefanti. Per la Lega Nazionale Dilettanti sono intervenuti il Vice Presidente della LND (area sud) con delega al calcio femminile Sandro Morgana e il Componente del Consiglio del Dipartimento BS LND Ferdinando Arcopinto. Il Presidente Esecutivo e Direttore Generale del Main Sponsor del Beach Soccer FIGC-LND AON Federico Casini. Per l’amministrazione il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, gli Assessori allo sport e al mare Sergio Parisi e Fabio Cantarella. Per la DomusBet Catania BS il patron Francesco Di Paola, il Presidente Giuseppe Bosco e il Direttore Generale Vincenzo Lo Monaco. Presenti anche il Presidente del CONI Sicilia Enzo Falzone, il Consigliere del Comitato Regionale LND Sicilia Vincenzo La Pedalina, il Delegato LND Catania Teresa Chiara, il Presidente USSI Catania Giacomo Cagnes.

“Un evento che è di fondamentale importanza per la promozione del territorio sotto l’aspetto non solo sportivo ma anche e soprattutto turistico” – ha sottolineato il Sindaco Pogliese. “Faccio i complimenti agli organizzatori, l’amministrazione di Catania è al fianco dei promotori della manifestazione perché crede fortemente nella valenza di questa disciplina sportiva”.

Sandro Morgana che ha portato il saluto del Presidente LND Cosimo Sibilia e del numero uno del Cr Sicilia LND Santino Lo Presti, avendo ricoperto anche la carica di Coordinatore del Dipartimento BS LND, ha ricordato il ruolo che il beach soccer svolge all’interno delle attività della Lega Nazionale Dilettanti:” Questa disciplina è strategica per la LND perché riempie lo spazio estivo con la declinazione del calcio sulle spiagge, e la Sicilia è la terra ideale per il beach soccer, uno sport che appassiona la gente con la sua spontaneità. Dietro queste manifestazione c’è un grande lavoro, una professionalità messa al servizio delle persone che vogliono praticare lo sport dilettantistico, nell’accezione più pura di questo termine. Sono certo che assisteremo a un grande spettacolo”.

Il Presidente esecutivo di AON Federico Casini ha ribadito il motivo per cui un colosso come AON ha scelto di essere partner del beach soccer:” AON che segue il calcio a tutti i livelli ha scoperto il beach soccer e se n’è innamorato perché è uno sport emozionante, dinamico, giocato da atleti fenomenali che compiono acrobazie entusiasmanti”.

“Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti per la fiducia e l’amministrazione comunale per il supporto – ha dichiarato Giuseppe Bosco. “E’ un onore poter ospitare ancora una volta un evento come le Final Eight, sono 15 anni che organizziamo manifestazioni ufficiali di beach soccer e grazie al lavoro di squadra stiamo maturando una professionalità importante anno dopo anno. Questa volta abbiamo allestito una Beach Arena apportando delle migliorie per far vivere al pubblico un’esperienza unica”.

Ferdinando Arcopinto, portando i saluti del Coordinatore del Dipartimento BS LND Roberto Desini, ha chiuso la serie d’interventi:”Da 15 anni grazie al beach soccer abbiamo portato avanti progetti che sono andati oltre lo stretto ambito sportivo promuovendo la corretta alimentazione, la sostenibilità, la riqualificazione delle spiagge e il turismo sportivo. Il Beach Soccer piace perché è uno sport genuino, pulito, senza polemiche, improntato al Fair Play genuino. Mi piace sottolineare che il beach soccer FIGC-LND è quello che vanta più imitazioni al mondo ma noi rimaniamo l’unico, quello ufficiale, il resto è una copia mal riuscita”.

In occasioni delle finali c’è spazio anche per un momento importante di solidarietà perché il beach soccer non è solo sport. La DomusBet Catania BS da tempo collabora con il reparto di Ematologia oncologica pediatrica con trapianto di midollo osseo per aiutare i bambini meno fortunati. Un rapporto testimoniato dalla presenza alla conferenza del dottore Luca Lo Nigro, di Luigi Coppola e del dottor Mannino di Ibiscus Onlus.

Quartu S. Elena, S. Benedetto del Tronto (tappa extra large), Lignano, Viareggio (Coppa Italia), Bellaria Igea Marina e Giugliano sono state teatro delle sfide di una #SerieABeachSoccer mozzafiato. Ed ora arrivano le gare senza più appello, dentro o fuori, non ci sono altre soluzioni per gli otto migliori club di questa stagione. Le prime quattro formazioni classificatesi nel girone A, Happy Car Sambenedettese, Lazio, Pisa e Viareggio, se la vedranno con il meglio del girone B, DomusBet Catania, Terracina, Ecosistem Catanzaro e Palazzolo, in una tappa ben congegnata e organizzata grazie dalla DomusBet Catania BS in sinergia con l’amministrazione comunale.

La Supercoppa, i Quarti di Finale, le Semifinali e la Finale saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale LND (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale della competizione beachsoccer.lnd.it.

PROGRAMMA

Giovedì 9 agosto

Finale Supercoppa: h 17.30 Happy Car Sambenedettese-Viareggio

Venerdì 10 agosto

Quarti di Finale Serie A

h: 14.00 (gara 1) Lazio-Ecosistem Cz

h: 15.15 (gara 2) Terracina-Pisa

h: 16.30 (gara 3) Happy Car Sambenedettese-Palazzolo

h: 17.45 (gara 4) DomusBet Catania-Viareggio

Sabato 11 agosto

Semifinali 5/8 posto Serie A

h: 14.00 perdente gara 1 – perdente gara 4 (gara 5)

h: 15.15 perdente gara 2 – perdente gara 3 (gara 6)

Semifinali 1/4 posto Serie A

h: 16.30 vincente gara 2 – vincente gara 3 (gara 7)

h: 17.45 vincente gara 1 – vincente gara 4 (gara 8)

Domenica 12 agosto

Finali 3/8 posto Serie A

Finale 7/8 posto – h: 11.30 perdente gara 5 – perdente gara 6

Finale 5/6 posto – h: 14.30 vincente gara 5 – vincente gara 6

Finale 3/4 posto – h: 16.00 perdente gara 7 – perdente gara 8

Finale Scudetto

h: 17.30 vincente gara 7 – vincente gara 8

Per maggiori informazioni, risultati e classifiche complete vai su beachsoccer.lnd.it

Com. Stam.