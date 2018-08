Trapani, 8 agosto 2018 – La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio, con la formula del prestito temporaneo, del calciatore Francesco Golfo, di proprietà del Parma.

Attaccante, classe 1994, nato a Palermo, Golfo, che già ieri si è aggregato alla squadra, dalla stagione 2011/12 alla stagione 2017/18 ha giocato nella Pianese in serie D (208 presenze in 7 campionati per un totale di 50 reti; nell’ultima stagione sportiva 20 reti in 38 gare).

Com. Stam.