CALCIO – Seconde di Eccellenza: Il programma e gli arbitri delle partite di andata del 2^ turno – Juniores Regionali – Fase Nazionale: programma e arbitri delle semifinali d’andata

Seconde di Eccellenza: Il programma e gli arbitri delle partite di andata del 2^ turno

Domenica 3 alle ore 16.30

Roma, – Mancano solo 180’, più eventuali supplementari e rigori, per determinare le ultime sette squadre promosse in Serie D al termine degli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza. Domenica 3 alle ore 16.30 sui giocano le partite di andata del 2^ turno. Un solo posticipo, Agropoli-Castrovillari prenderà il via alle 18.30.

Le designazioni arbitrali

Villa D’Almè-Busto 81 (Arbitro Alessio De Vincentis di Aosta) – CS Comunale di Villa D’Almè (Bg)

Lumignacco-Calvina (Gianluca Catanzaro di Catanzaro) – Stadio “Cudiz” di Corno di Rosazzo (Ud)

Villafranca Veronese-Ladispoli (Mauro Gangi di Enna) – Comunale 1 di Villafranca di Verona (Vr)

Sinalunghese-Classe (Kevin Bonacina di Bergamo) – Stadio “Angeletti” di Sinalunga (Si)

Torres-Cannara (Giovanni Agostoni di Milano) – stadio “Vanni Sanna” di Sassari

Agropoli-Castrovillari ore 18.30 (Simone Sfirro di Reggio Emilia) – “Guariglia” di Agropoli (Sa)

Vis Afragolese-Omnia Bitonto (Gianluca Delnotaro di Vco) – Stadio “L.Moccia” di Afragola (Na)

Juniores Regionali – Fase Nazionale: programma e arbitri delle semifinali d’andata

Sabato 2 alle ore 16.30 si gioca il primo atto delle semifinali della Fase Nazionale delle Juniores regionali. Il ritorno è in programma il 9 giugno.

Le designazioni arbitrali

Lastrigiana-Maia Alta Obermais (Arbitro Abdoulaye Diop di Treviglio) – Stadio “La Guardiana” di Lastra a Signa (Fi)

Tor di Quinto-Canicattì (Federico Cosseddu di Nuoro) – Campo di Via del Baiardo – Roma

