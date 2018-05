CALCIO – Poule Scudetto Serie D: Aurora Pro Patria e Vibonese in finale

Bustocchi a tutto gas contro l’Albissola con un perentorio 4-0. Nell’altra semifinale risponde la Vibonese che contro il Gozzano soffre ma vince, al termine, con il punteggio di 3-1.

Roma, – Saranno Aurora Pro Patria e Vibonese a giocarsi il titolo di Campione d’Italia Serie D. La Finale si disputerà il 2 alle ore 17.00 sul rettangolo di gioco dello stadio “Fedini” di San Giovanni Valdarno (Arezzo), match in diretta streaming sul sito seried.lnd.it e sulla pagina Facebook ufficiale della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti.

Nella prima semifinale della Poule Scudetto stagione sportiva 2017/2018, disputata al “Comunale” di Rignano sull’Arno, si è vista troppa Pro Patria per l’Albissola. Termina infatti con la rotonda vittoria per 4-0 a favore dei bustocchi grazie alle reti di Santana, Le Noci e Pedone (doppietta). La compagine ligure era giunta all’appuntamento contro la blasonata Pro Patria dopo aver eliminato avversari di notevole caratura come Rimini e Vis Pesaro nella fase a gironi, al termine di una stagione da incorniciare ma la corsa si è interrotta sotto i colpi di una squadra, quella lombarda allenata da mister Ivan Javorcic, cinica e organizzata. Il vantaggio dei bianco blu arriva già al 7′ con una bellissima rete di Mario Alberto Santana. Il numero 11, ex Genoa e Fiorentina, conclude dal limite senza lasciare scampo al numero uno avversario Caruso. L’Albissola di mister Fossati reagisce e si rende pericolosa al 12’ con Piacentini ma risulterà decisivo l’intervento di disturbo di Zaro che ha fermato, in modo regolare, l’attaccante ceramista. La prima frazione si chiude con il vantaggio per 1-0 per la Pro Patria ma la prova dell’Albissola è stata di ottimo livello nonostante lo svantaggio contro una formazione che ha fatto leva anche su di una maggiore “fisicità” rispetto ai ceramisti e su un giocatore come Santana, un lusso in Serie D. Raddoppio dei lombardi al 9’ del secondo tempo di Le Noci, innescato da Di , il quale ha superato Caruso con un tocco preciso ed efficace. Dopo una manciata di minuti doppia occasione per l’Albissola con Cargiolli che impegna severamente Mangano e sulla respinta del portiere, ci prova ancora Coccolo trovando però il salvataggio provvidenziale sulla linea da parte di Zaro. Al 23’ però arriva il tris grazie ad un calcio di rigore per un fallo di Caruso ai danni di Pedone e trasformato dallo stesso. Match in cassaforte ed impreziosito dalla quarta rete ancora firmata da Pedone.

Nel secondo appuntamento di giornata tra Vibonese e Gozzano, ospitato nell’impianto di San Giovanni Valdarno, si è assistito ad un match decisamente più “tirato” ed equilibrato. Ad aprire le danze, all’interno di un quarto d’ora di marca prettamente calabrese, è stato Michele Silvestro su assist di Pietro Ciotti al 6’. Tre minuti più tardi nuova occasione per la Vibonese con Bubas che, solo davanti a Gattone, fallisce il pallonetto vincente da posizione estremamente favorevole. Dopo lo shock iniziale il Gozzano si riorganizza e comincia a macinare gioco alla ricerca di un pareggio che, nei primi 45’, non riuscirà però a raggiungere nonostante non ci siano stati più pericoli per la porta piemontese. Dopo un primo tempo in parità, almeno dal punto di vista dell’intensità, il Gozzano raggiungerà il pareggio anche nelle marcature grazie alla rete di Messias al 19’, il quale raccoglie una palla vagante in area avversaria e la spedisce nell’angolino giusto. Trascorrono però due soli minuti prima del nuovo vantaggio della squadra di Orlandi: Tito si incarica di battere una punizione dalla sinistra pescando l’incornata vincente del difensore Silvestri ben piazzato in area. Il 2-1 e la successiva espulsione di Messias mettono le ali alla Vibonese che respinge al mittente qualsiasi assalto chiudendo addirittura la sfida al 39’ sul 3-1 con Ciotti, lesto a sfruttare un clamoroso errore della retroguardia piemontese: Di Giovanni si fa soffiare palla da Raso che serve il numero 7 calabrese che può calare il tris a porta vuota.

Pro Patria – Albissola 4 – 0

Pro Patria (3-4-3): Mangano; Molnar, Zaro, Marcone; Cottarelli, Pettarin, Gazo (63’ Colombo), Galli (84’ Ugo); Disabato (59’ Pedone), Le Noci (77’ Mozzanica), Santana (59’ Gucci). A disp: Guadagno, Chiarion, Scuderi, Bortoluz. All: Javorcic

Albissola (3-4-3): Caruso (82’ Vasoli); Gargiulo, Garbini (58’ Papi), Molinari; Calcagno, Sancinito (75’ Cambiaso), Raja, Corbelli; Piacentini (45’ Carballo), Gulli, Cargiolli. A disp: Pasquino, Durante, Boveri, Coccolo, Siciliano. All: Fossati

Arbitro: Perenzoni di Rovereto. Assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Andrea Torresan di Bassano del Grappa)

Ammoniti: Zaro (PP), Raja (A), Cottarelli (PP)

Marcatori: 8’ Santana (PP), 55’ Le Noci (PP), 69’ R Pedone (PP), 88’ Pedone (PP)

Gozzano – Vibonese 1 – 3

Gozzano (4-3-3): Gattone; Carboni, Emiliano, Gigli (1’ st Gulin), Tordini; Vono (20’ st Rogora), Guitto, Perez (30’ st Gemelli); Evan’s, (1’ st Di Giovanni), Capogna, Lunardon (1’ st Messias). A disp: Bertinotti, Mikha, Gaeta, Noci. All: Gaburro

Vibonese (4-4-2): Mengoni; Franchino, Silvestri, Altobello, Tito (42’ st Vacca); Sowe (24’ st Lettieri), Obodo, Ba (11’ st Buda), Ciotti; Silvestro (10’ st Raso), Bubas (42’ st Dorato). A disp: Spataro, Da Dalt, Di Santo, Yesli. All: Orlandi

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia. Assistenti: Antonio Di Lauro di Frattamaggiore e Stefano Franco di Padova

Ammoniti: Perez (G), Di Giovanni (G), Ciotti (V), Altobello (V), Mengoni (V). Espulso: Messias (G)

Marcatori: 6’ pt Silvestro (V), 19’ st Messias (G), 21’ st Silvestri (V), 39’ st Ciotti (V)

