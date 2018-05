CALCIO – Spareggi seconde di Eccellenza, il programma del 2° turno

Roma, – Con le gare disputate lo scorso weekend si è chiusa la prima fase deglispareggi-promozione tra le seconde classificate del campionato di Eccellenza, ora prossimi ad entrare nel vivo: 3 giugno alle ore 16.30 al via le gare d’andata del 2° turno, mentre la settimana successiva allo stesso orario andranno in scena quelle di ritorno.

Qualora risultasse parità tra le reti segnate in casa e in trasferta al termine della gara di ritorno, si procederà ai tempi supplementari e, se non venisse segnata alcuna rete, ai calci di rigore. Nel caso di ulteriore parità a seguito di reti realizzate nel corso dei supplementari, vince la squadra che avrà segnato in trasferta.

Questo il programma delle partite a seguito del sorteggio effettuato presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti in presenza del Presidente Cosimo Sibilia, del Segretario generale Massimo Ciaccolini e dei rappresentanti di alcune delle società interessate per determinare l’ordine di svolgimento delle gare tra Villafranca Veronese e Ladispoli, Torres e Cannara e Agropoli e Castrovillari.

Domenica – Ore 16.30 – Andata

Villa D’alme’ Valbrembana – Busto 81 (Centro Sportivo Comunale (E.A.) – Villa D’almè, Bg -Sintetico)

Lumignacco – Calvina Sport (Campo Via Dei Pini, 9 – Corno Di Rosazzo,Ud)

Villafranca Veronese – Ladispoli (Stadio Comunale Via A. Porta – Villafranca Di Verona, Vr)

Sinalunghese – Classe (Campo Comunale “A. Angeletti” – Sinalunga, Si)

Torres – Cannara (Campo “Vanni Sanna” Loc. Acquedotto – Sassari, Ss)

Agropoli – Castrovillari (Campo “”R. Guariglia” – Agropoli, Sa)

Vis Afragolese 1944 – Omnia Bitonto (Campo “L. Moccia” – Afragola, Na)

Domenica – Ore 16.30 – Ritorno

Busto 81 – Villa D’alme’ Valbrembana (Stadio “Carlo Speroni” – Busto Arsizio, Va)

Calvina Sport – Lumignacco (Campo Comunale “San Michele” – Calvisano, Bs – Sintetico)

Ladispoli – Villafranca Veronese (Campo “Angelo Sale” – Ladispoli, Rm – Sintetico)

Classe – Sinalunghese (Campo Comunale N. 1 – S. Apollinare In Classe, Ra)

Cannara – Torres (Campo “A. Spoletini” – Cannara, Pg)

Castrovillari – Agropoli (Campo “M.Rende” – Castrovillari, Cs)

Omnia Bitonto – Vis Afragolese 1944 (Comunale “Città Degli Ulivi” – Bitonto, Ba)

Pubblicate inoltre le decisioni del Giudice Sportivo in riferimento alle partite dell’ultimo turno disputato. Si segnalano in particolare:

SOCIETA’

Ammenda: 1.800 euro Pomezia

CALCIATORI

Squalifica: 3 gare – Piergiorgio Ciotti (Porto d’Ascoli), Stefano Tricamo (Città di S.Agata), Marco Incoronato (Vis Afragolese)

Per tutte le altre disposizioni consultare il Comunicato Ufficiale n° 301.

Com. Stam.