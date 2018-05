CALCIO – Serie D: Il programma gare delle Final Four della Poule Scudetto, le ultime tre partite dei Play Off

Roma, – Ancora tre partite per definire la griglia delle nove vincenti i Play Off Serie D 2017/2018. sabato 26 alle ore 16.00 si affrontano Campodarsego e Union Arzignanochiampo (Arbitro Antonino Costanza di Agrigento). 27 sempre alle 16.00 si giocanoImolese-Forlì (Daniele De Tommaso di Rieti) e Ercolanese-Igea Virtus Barcellona (Claudio Panettella di Bari). In caso di parità al termine dei 90’ si disputeranno i supplementari, se persiste l’equilibrio si aggiudicano i Play Off le migliori classificate al termine della stagione regolare.

Poule Scudetto

Giovedì 31 maggio si alza il sipario sulle Final Four della Poule Scudetto Serie D. Alle 16.00 Aurora Pro Patria e Albissola si affrontano allo stadio comunale di Rignano Sull’Arno (Via Roma 29, Fi), alle 18.30 Gozzano-Vibonese va in scena allo stadio “V. Fedini” di San Giovanni Valdarno (Piazza Palermo – Fi). Le gare sono uniche, in caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente. La Finale si disputerà il 2 alle ore 17.00 sul rettangolo di gioco dello stadio “Fedini” di San Giovanni Valdarno (Fi).

Juniores Serie D: il programma degli Ottavi di Finale

Con le partite di ritorno degli abbinamenti e la 3^ giornata dei Triangolari giocate lo scorso 23 il Dipartimento Interregionale ha definito gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale della Fase Finale delle squadre Juniores Serie D organizzati in gare di andata e ritorno in programma rispettivamente il 30 alle ore 16.00. Le cinque vincenti la prima Fase dei Play Off hanno raggiunto le undici prime classificate dei rispettivi gironi che hanno acquisito il diritto di partecipare direttamente agli Ottavi di Finale

Le gare di andata – mercoledì 30 maggio – ore 16.00

Seregno-Chieri

Virtus Bergamo-Pontisola

Campodarsego-Ambrosiana

Scandicci-Real Forte Querceta

Aquila Montevarchi-Recanatese

Ostiamare-Trastevere

Cavese-Pineto

Città di Gela-Gravina

Com. Stam.