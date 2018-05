CALCIO – Seconde di Eccellenza: Il programma e gli arbitri delle partite di ritorno del primo turno – Juniores Regionali – Fase Nazionale: programma e arbitri delle gare d’andata dei Quarti

Domenica 27 i primi verdetti, Soccer Lagonegro-Omnia Bitonto è l’anticipo di

Roma, – Con le partite di ritorno del 1^ turno degli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, in programma domenica 27 alle ore 16.30, è tempo dei primi verdetti nella corsa agli ultimi posti in Serie D. Villa D’Almè è già qualificata al 2^ turno dopo aver superato l’St, Pauls nell’anticipo giocato lo scorso 24 maggio. Il turno si apre allo stesso orario con Soccer Lagonegro-Omnia Bitonto. Due le variazioni d’orario: Cuoiopelli-Torres prende il via alle ore 15.30, Istrana-Calvina alle 16.00. Le quattordici squadre qualificate s’incontreranno nel secondo turno con accoppiamenti già predeterminati ed organizzati in gare di andata e ritorno in programma rispettivamente il 3 e 10 giugno.

Le designazioni arbitrali

Città di Baveno-Busto81 (and. 1-1) (Antonio Monesi di Crotone) – Stadio “Felice Galli” di Baveno (Vb)

Istrana-Calvina ore 16.00 (0-0) (Domenico Mallardi di Bari) – Comunale 1 di Istrana (Tv)

Lumignacco-Imperia (1-0) (Davide Giacometti di Gubbio) – Campo Sportivo di Remanzacco (Ud)

Villafranca Veronese-Saluzzo (0-1) (Domenico Leone di Barletta) – Comunale 1 di Villafranca di Verona (Vr)

Ladispoli-Paterno (2-1) (Federico Cosseddu di Nuoro) – “Sale Angelo” di Ladispoli (Rm)

Sinalunghese-Pomezia (0-0) (Alessandro Negrelli di Finale Emilia) – “Angeletti” di Sinalunga (Si)

Porto D’Ascoli-Classe (1-0) (Sergio Palmieri di Conegliano) – Comunale di Porto D’Ascoli (Ap)

Rosselli Mutina-Cannara (0-1) (Enrico Gigliotti di Cosenza) – “A. Braglia” di Modena

Cuoiopelli-Torres ore 15.30 (1-1) (Stefano Peletti di Crema) – “L. Masini” di Santa Croce Sull’Arno (Pi)

Castrovillari-Dattilo Noir (1-1) (Domenico Mirabella di Napoli) – “Castrovillari M. Rende” di Castrovillari (Cs)

Agropoli-Vastogirardi (1-1) (Simone Sfirro di Reggio Emilia) – “Guariglia” di Agropoli (Sa)

Vis Afragolese-Città S. Agata (1-0) (Marco Peletti di Crema) – “L. Moccia” di Afragola (Na)

Soccer Lagonegro-Omnia Bitonto (0-5) 26 (Aleksandar Djurdjevic di Trieste)

Juniores Regionali – Fase Nazionale: programma e arbitri delle gare d’andata dei Quarti

Sabato 26 alle ore 15.30

La Fase Nazionale delle Juniores Regionali entra nel vivo con le partite d’andata dei Quarti di Finale in programma sabato 26 alle ore 15.30. Le gare di ritorno si giocano il 30 maggio.

Le designazioni arbitrali

Fezzanese-Maia Alta Obermais (Arbitro Deborah Bianchi di Prato) – CS Loc. Pagliari di La Spezia

Villafranca Veronese-Lastrigiana (Emanuele Ceriello di Chiari) – Comunale 1 di Villafranca Veronese (Vr)

Alba Adriatica-Tor Di Quinto (Cosimo Delli Carpini di Isernia) – Stadio di Alba Adriatica (Te)

Canicattì-San Giorgio (Gianluca Catanzaro di Catanzaro) – Comunale di Canicattì (Ag)

