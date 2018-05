Calcio femminile: le designazioni arbitrali della Finale di Coppa Italia e degli spareggi

sabato 26 alle ore 18.30 la finale di Coppa Italia Fiorentina Women’s-Brescia in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della LND. Roma-Sassuolo e Pink Bari-Pro San Bonifacio si giocano gli ultimi due posti in Serie A

Roma, – In questo fine settimana il calcio femminile emetterà gli ultimi verdetti di una stagione intensa ed emozionante. Sabato 26 alle ore 18.30 sul campo n.2 (erba naturale) dello stadio “Il Noce” di Noceto Pr (Via Alberto Sordi, 1) si affrontano Fiorentina Women’s e Brescia: in palio la Coppa Italia 2017/2018. Arbitra l’incontro Stefania Menicucci di Lanciano coaudiavata dagli assistenti Nidaa Hader di Ravenna e Roberta Russo di Piacenza. In caso di parità al termine dei 90’ si disputeranno i supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincente. La finale sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it

Roma-Sassuolo e Pink Bari-Pro San Bonifacio si giocheranno gli ultimi due posti disponibili per la Serie A 2018/2019 negli spareggi tra le due squadre perdenti le sfide tra le prime dei quattro gironi della Serie B e la 9^ e 10^ classificate in Serie A. Entrambe le partite sono in programma domenica 27 alle ore 16.00. La sfida tra le capitoline e le emiliane (arbitro Cristiano Ursini di Pescara) si disputerà sul terreno di gioco in erba artificiale dello stadio “Ascanio Nesi” di Tavarnuzze – Impruneta – Fi (Via Cassia 160/A), quella tra le pugliesi e le venete al “Belletti” (erba artificiale) di Porto S. Elpidio (Fm) – Strada Pescolla, 1. Quest’ultima partita sarà diretta dal Sig. Fabio Rosario Luongo di Napoli. In caso di parità al termine dei 90’ si giocheranno i supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincente.

Con la 1^ giornata dei Triangolari e l’andata degli accoppiamenti, in programma 27 giugno, scatta la Fase Nazionale del Campionato Primavera. Apre il turno l’anticipo al sabato, alle ore 17.30 si gioca Juventus-Amicizia Lagaccio. Domenica alle 15.30 scendono in campo Fiorentina Women’s e Sassuolo, alle 16.30 si disputa Virtus Partenope-Res Roma, alle 17.30 Inter Milano-AGSM Verona. Il 30 si gioca la 2^ giornata dei Triangolari, il 3 la 3^ e il ritorno degli accoppiamenti. Nel secondo turno dei triangolari riposa chi perde la prima gara, in caso di parità rifiata la squadra che ha disputato la sfida in trasferta.

Programma gare e arbitri

A1) Fiorentina Women’s-Sassuolo ore 15.30 (arbitro Valerio Bocchini di Roma 1) – C.F. “Gino Bozzi” di Firenze

A2) Juventus-Amicizia Lagaccio 26 ore 17.30 (Stefano Grassi di Forlì) – Mondo Juve di Vinovo (To)

A3) Inter Milano-AGSM Verona ore 17.30 (Mirko Cimmarusti di Novara) – C.S. n.2 di Sedriano (Mi)

T1) Virtus Partenope-Res Roma ore 16.30 (Carlo Palumbo di Bari) – Stadio “Paolo Borsellino” di Volla (Na). Riposa Pink Bari.

Domenica 27 alle ore 15.30 si gioca la 1^ giornata dei due Triangolari della Fase Nazionale Juniores. Riposa nella seconda giornata, in programma il 3 giugno, chi perde il primo incontro, in caso di parità la squadra che ha giocato in trasferta la prima gara. Le gare in programma: Venezia-Dreamers (arbitro Piero Marangone di Udine) – Campo “S. Giovanna D’Arco” di Cappelletta di Noale (Ve) e Lazio-Vicofertile (Agostino De Santis di Campobasso) – campo “Ivo Di Maro” ex Ottavia di Roma.

sabato 26 alle ore 15.30 si giocano le partite di andata degli accoppiamenti e la 2^ del Quadrangolare della Fase Finale della Coppa Italia Regionale. Due i posticipi di orario: Sant’Egidio-Potenza e Real Bellante-Città di Pontedera prendono il via alle 16.00. Il ritorno degli abbinamenti e la 3^ giornata dei Quadrangolari si disputano il 2 giugno.

Programma gare e arbitri

A1) Sant’Egidio-Potenza ore 16.00 (arbitro Emanuele Tartarone di Frosinone) – Stadio “Antonio Spirito” di Sant’Egidio Monte Albino (Sa)

A2) Maia Alta Obermais-Union Villanova (Luca Pileggi di Bergamo) – Foro Darfo Boario di Merano (Bz)

A3) Pinerolo-Spezia (Alessio Marra di Mantova) – “Luigi Barbieri” di Pinerolo (To)

Q1) Lazio-Picchi San Giacomo (Antonio Di Reda di Molfetta) – Ivo Di Marco ex Ottavia (Roma)

Q2) Real Bellante-Città di Pontedera ore 16.00 (Sebastian Petrov di Roma 1) – Comunale di Bellante Paese (Te)

Com. Stam.