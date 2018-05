CALCIO – Rappresentativa Under 15 LND ok, 3-1 alla Lega Pro

Bel successo nell’amichevole che ha concluso il raduno. Prossimo impegno il 5 al Torneo di Cava dei Tirreni

Roma, – La Rappresentativa Under 15 LND chiude alla grande il raduno battendo in rimonta con netto 3-1 i pari età della Lega Pro grazie alla doppietta di Zambruno ed al centro di Rufino. I ragazzi del selezionatore Augusto Gentilini avevano chiuso il primo tempo sotto di un gol firmato da Muzio. Nella ripresa la LND ha ribaltato le sorti del match tra il 5’ e il 10’ grazie alle due reti del calciatore del Carso e alla prodezza del ragazzo del Donatello. L’amichevole giocata al campo “Nuova Florida” di Ardea (Rm) ha concluso l’ultimo stage di tre giorni prima dell’esordio dell’U15 al Torneo Cava dei Tirreni in programma dal 5 giugno. “In tre raduni abbiamo creato in poco tempo un gruppo coeso – ha dichiaratoGentilini a fine match. “Il campo ci sta dando segnali confortanti. Questo successo, ottenuto tra l’altro con cinque ragazzi alla loro prima convocazione, è la conferma che il percorso è quello giusto, sommandolo con la precedente vittoria con l’Imolese possiamo già vedere una continuità nel lavoro svolto”. Ed ora la prima assoluta al Torneo Cava dei Tirreni con l’Under 15 dopo la scorsa esperienza con gli Allievi, una scelta lungimirante della Lega Nazionale Dilettanti per anticipare il futuro. “Con lo staff farò una valutazione a 360° di ciò che abbiamo fatto in questi tre raduni per individuare i 22 calciatori che parteciperanno al Torneo – ha aggiunto Gentilini. Prenderemo in esame tutti gli aspetti dei ragazzi, anche quello comportamentale perché vestire la maglia della LND è una grande opportunità ma comporta altrettanta responsabilità”.

Durante il raduno lo psicologo dello sport dell’Equipe sanitaria LND Aldo Grauso ha incontrato i ragazzi della Rappresentativa Under 15 utilizzando la metodologia del Circle Time e del Brainstorming, parte integrante del Metodo 2 T, incentrata sull’identità di gruppo.

CONVOCATI

Portieri: Luigi Petricca (Curi Pescara), Giovanni Gamba (Montebelluna)

Difensori: Matteo Piochi (Scandicci), Raven Martinelli (Capezzano), Davide Caracò (New Eagles 2010), Davide Redondi (Virtus Bergamo), Lorenzo Bernasconi (Trevigliese), Victor Amadori (Trento), Giovanni Frizzi (Pro Settimo), Salvatore Romano (Juve Domitia)

Centrocampisti: Stefano Sberna (Pro Sesto), Lorenzo Guercio (Portorecanati), Alessandro Galli (Montebelluna), Manuel Vessella (Academy Civitanovese), Simone Chimenti (Urbetevere), Dennis Castorina (Katane Soccer), Francesco Zambruno (Carso), Nicholas Liguori (Curi Pescara)

Attaccanti: Thomas Cossalter (Union Feltre), Davide Rufino (Donatello), Andrea Cappadonna (Uesse Sarnico), Marco Emmanuello (Pro Settimo)

STAFF – Capo delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Augusto Gentilini; Vice: Alessandro Ciampoli; Preparatori dei portieri: Francesco Ripa; Medico: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Fabio Bernasconi; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Segreteria: Barbara Coscarella; Magazziniere: Sandro Della Pelle

