CALCIO – A.C. Trento, vittoria al Consiglio di Stato per la L.N.D. Ribaltata la sentenza del T.A.R. del Lazio

Roma, – Con sentenza pubblicata in data odierna, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata favorevolmente in accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti contro la Società A.C. Trento SCSD. Il provvedimento ha riformato la precedente sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio concernente l’esclusione dal Campionato di Eccellenza 2015/16 della Società Trento. Riunendo gli appelli proposti sia dalla Lega Nazionale Dilettanti che dal C.O.N.I., il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la decisione adottata dal competente Comitato Provinciale Autonomo di Trento della L.N.D., in quanto ricompresa nella sfera della “auto-organizzazione” disciplinare sportiva, è stata assunta in maniera coerente al dettato dell’art. 19, delle N.O.I.F.

Il Presidente del C.P.A. di Trento, Ettore Pellizzari, commenta così la sentenza: “Sono molto contento perché viene confermata la correttezza delle procedure adottate dal Comitato, rendendo anche giustizia a tante polemiche emerse su questa vicenda. Ringrazio, in particolare, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, e il Responsabile dell’Ufficio Giuridico, Avv. Lucio Giacomardo, unitamente ai Legali che ci hanno assistiti, per aver sostenuto la legittimità del nostro operato, a tutela dell’intero sistema”.

Com. Stam.