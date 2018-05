Juniores Regionali – Fase Nazionale: programma e arbitri della 3^ giornata triangolari e ritorno accoppiamenti

Sette partite si giocano 19 maggio, un posticipo la

Roma, – E’ tempo di verdetti per la Fase Nazionale delle squadre Juniores Regionali giunte all’ultimo turno della prima parte del percorso che decreterà le squadre qualificate ai Quarti di Finale. Sabato 19 alle ore 15.30 si giocano le gare valevoli per la 3^ giornata dei triangolari e il ritorno degli accoppiamenti. Campitello-Lastrigiana prende il via alle 16.00. Manzanese-Maia Alta Obermais è il posticipo in programma 20 alle ore 16.00.

Le designazioni arbitrali

TA) Fezzanese-Fenegrò (arbitro Giacomo Lencioni di Lucca) – Campo “Franco Cimma” – Loc. Pagliari – La Spezia. Riposa Fossano

TB) Manzanese-Maia Alta Obermais 20 ore 16.00 (Luca Pileggi di Bergamo) – Comunale dei Manzano (Ud). Riposa: Mori S. Stefano

AC) Villafranca Veronese-Piccardo Traversetolo and. 1-3 (Alessio Marra di Mantova) – Comunale 1 di Villafranca di Verona (Vr)

AD) Campitello-Lastrigiana ore 16.00 and. 2-2 (Silvio Torreggiani di Civitavecchia) – Comunale di Campitello (Terni)

AE) Torres-Tor Di Quinto and. 0-8 (Mirko Matera di Bergamo) – “Walter Frau” di Ossi (Ss)

TF) Porto S. Elpidio-Alba Adriatica (Stefano Grassi di Forlì) – Campo Martellini Ferranti di Porto S. Elpidio (Fm). Riposa Sesto Campano

TG) Grumentum Val D’Agri-San Giorgio (Carlo Palumbo di Bari) – Comunale Coviello di Viggiano (Pz). Riposa Dream Parabita

AH) Canicattì-Lamezia and. 4-0 (Mauro Stabile di Padova) – Comunale “Carlotta Bordonaro” di Canicattì (Ag)

Seconde di Eccellenza: Il programma e gli arbitri delle partite d’andata del primo turno

Gli spareggi scattano con un anticipo al , Vastogirardi-Agropoli. Undici partite si disputano alle 16.30, Torres-Cuoiopelli alle 15.30, Calvina-Istrana alle 16.00

Con le partite di andata del 1^ turno degli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, in programma domenica 20 alle ore 16.30, scatta la corsa ai sette posti disponibili per il salto in Serie D. Il turno si apre allo stesso orario con Vastogirardi-Agropoli. Due variazione d’orario, Torres-Cuoiopelli prende il via alle 15.30, Calvina Istrana alle 16.00. Le partite di ritorno sono in programma 27 maggio, Villa D’Almè Valbrembana-St Pauls il 24.

Le designazioni arbitrali

Busto81-Città di Baveno (Alfredo Iannello di Messina)

St. Pauls-Villa D’Almè Valbrembana (Gioele Iacobellis di Pisa)

Calvina Sport-Istrana ore 16.00 (Stefania Menicucci di Lanciano)

Saluzzo-Villafranca Veronese (Vincenzo Matera di Matera)

Imperia-Lumignacco (Flavio Fantozzi di Civitavecchia)

Paterno-Ladispoli (Matteo Canci di Carrara)

Torres-Cuoiopelli ore 15.30 (Leonard Mihalache di Terni)

Pomezia-Sinalunghese (Riccardo Leotta di Acireale)

Cannara-Rosselli Mutina (Cristiano Ursini di Pescara)

Classe-Porto D’Ascoli (Alessio Schiavon di Treviso)

Dattilo Noir-Castrovillari (Angelo Tomasi di Lecce)

Vastogirardi-Agropoli 19 maggio (Marco Marchioni di Rieti)

Città di S. Agata-Vis Afragolese (Leonardo Funari di Roma 1)

Omnia Bitonto-Soccer Lagonegro (Matteo Campagni di Firenze)

