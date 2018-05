Calcio femminile: le designazioni arbitrali degli spareggi

Domenica alle 20.45 in diretta RaiSport lo spareggio Scudetto Juventus-Brescia. sabato 19 alle 15.00 si giocano due spareggi per la promozione in A e un altro per evitare la retrocessione diretta in B. alle 15.30 la 1^ giornata del quadrangolare della Fase Nazionale della Coppa Regionale

Roma, – Per il calcio femminile si annuncia un fine settimana per cuori forti con tre verdetti che marchieranno a fuoco il destino della Serie A 2017/2018 e disegneranno i lineamenti della prossima stagione del massimo campionato di calcio femminile e di quello cadetto. Riflettori puntati sullo spareggio scudetto Juventus-Brescia in programma domenica 20 alle ore 20.45 allo stadio “Silvio Piola” diNovara. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport a partire dalle 20.30 con la telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico di Patrizia Panico. Arbitra l’incontro Anna Scapolo di Padova coadiuvata dagli assistenti Alberto Mandarino di Bra e Carmelo Frazzica di Novara. Un evento che non ha precedenti nella storia del calcio femminile, 57 giornalisti accreditati in rappresentanza di oltre 30 network anche dalla Finlandia. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni con un esodo importante da Brescia, Torino e da altre località del nord Italia. In tribuna saranno tante le personalità del mondo sportivo e istituzionale per assistere a una grande giornata di calcio femminile. In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincitrice dello Scudetto.

Il fine settimana si apre 19 alle 15.00 con lo spareggio Ravenna Woman-Pink Bari che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it. Arbitra l’incontro Agostino De Santis di Campobasso. Chi vince accede ai Play Out, chi perde retrocede in Serie B. La partita si gioca allo stadio “Galileo Speziale” di Montesilvano (Pe) – Via del Campo Sportivo. In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste la parità saranno i rigori a decretare la squadra vincente.

Sempre alle 15.00 si giocano i due spareggi tra le quattro squadre prime classificate nei gironi della Serie B. Roma-Florentia, arbitrata da Angelo Moretti di Città di Castello, si giocherà allo stadio “Delfino Training” (erba artificiale) – Contrada Moscarola – Città S. Angelo; Pro San Bonifacio-Orobica Bergamo(arbitro Mirko Cimmarusti di Novara) si disputa al campo n.2 “Il Noce” (erba naturale) – Via Alberto Sordi, 1 – Noceto (Pr). In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste la parità saranno i rigori a decretare la squadra vincente. Le vincenti otterranno l’ammissione diretta nella Serie A 2018/2019, mentre le perdenti giocheranno gli spareggi con la 9^ e 10^ della corrente stagione della massima serie.

Domenica 20 scatta anche la Fase Finale della Coppa Italia Regionale che oltre ad assegnare il titolo assicura un posto nel prossimo campionato Interregionale. Alle 15.30 si gioca la 1^ giornata del triangolare, in campo Lazio-Città di Pontedera (Luigi Palmieri di Avellino) e Picchi San Giacomo-Real Bellante (Federico Spinetti di Albano Laziale).

