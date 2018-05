Roma, – Le componenti Lega Pro, L.N.D., A.I.C., A.I.A. si sono riunite ed hanno completato la raccolta delle firme dei Delegati per la richiesta di convocazione dell’Assemblea elettiva della F.I.G.C.

Il documento formale è in via di predisposizione e sarà presentato in F.I.G.C. con la candidatura a Presidente del dott. Giancarlo Abete.

Com. Stam.