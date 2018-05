Calcio femminile: Juventus-Brescia posticipata a domenica 20 maggio alle ore 20.45

Lo spareggio valido per lo scudetto 2017/2018 si giocherà allo stadio “Silvio Piola” di Novara in diretta su RaiSport

Roma, – Lo spareggio per lo Scudetto di Serie A calcio femminile 2017/2018 Juventus-Brescia, precedentemente calendarizzato per sabato 19 alle ore 15.00 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, è stato posticipato a domenica 20 alle ore 20.45 allo stadio “Silvio Piola” di Novara(Viale John Fitzgerald Kennedy 8). La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport a partire dalle 20.30. In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincitrice dello Scudetto.

La presente variazione, come richiesto dalle Società Brescia e Juventus, viene ratificata dal Dipartimento avendo preliminarmente verificato l’accordo tra le stesse, ed in linea con la consuetudine in uso al DCF nel corso dell’intera Stagione.

