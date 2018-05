Calcio femminile – Il 19 maggio lo spareggio Scudetto tra Juventus e Brescia

Roma, – Juventus e Brescia si giocheranno lo scudetto della Serie A calcio femminile 2017/2018 sabato 19 alle ore 15.00 davanti alle telecamere di RaiSport che riprenderanno in diretta la gara. Lo spareggio, organizzato in gara unica, si disputerà allo stadio “Alberto Picchio” di La Spezia (Via Nicolò Freschi). In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincitrice dello Scudetto.

SPAREGGIO RETROCESSIONE IN B/PLAY OUT

Sempre sabato 19 alle ore 15.00 si gioca la gara di spareggio tra Ravenna Women e Pink Bari entrambe classificatesi a fine stagione al penultimo posto. Chi vince accede ai Play Out, chi perde retrocede in Serie B. La partita si gioca allo stadio “Galileo Speziale” di Montesilvano (Pe) – Via del Campo Sportivo. In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste la parità saranno i rigori a decretare la squadra vincente.

SPAREGGI PROMOZIONE SERIE A

Il Dipartimento Calcio Femminile ha pubblicato le sedi degli spareggi tra le quattro squadre vincenti i rispettivi gironi di Serie B per determinare degli accoppiamenti per le gare di promozione al prossimo campionato di A, in programma 19 maggio (ore 15): Roma-Florentia si giocherà alo stadio “Delfino Training” (erba artificiale) – Contrada Moscarola – Città S. Angelo; Pro San Bonifacio-Orobica Bergamo al campo n.2 “Il Noce” (erba naturale) – Via Alberto Sordi, 1 – Noceto (Pr). In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste la parità saranno i rigori a decretare la squadra vincente.

Le vincenti otterranno l’ammissione diretta nella Serie A 2018/2019, mentre le perdenti giocheranno gli spareggi con la 9^ e 10^ della corrente stagione della massima serie.

