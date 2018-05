CALCIO – Incontro neopromosse e Lega Pro

A Firenze riunione preliminare con le nove vincitrici della Serie D. Presenti Gravina, Sibilia, Ghirelli, Ciaccolini e De Angelis

Firenze, – Si è svolto a Firenze l’incontro promosso da Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti con le nove vincitrici della Serie D 2017/2018: Albissola, Aurora Pro Patria, Gozzano, Potenza, Rimini, Rieti, Vibonese, Vis Pesaro, Virtusvecomp Verona.

L’incontro è servito a fornire alle società tutti gli strumenti per affrontare il passaggio al settore professionistico e gli elementi necessari previsti dal Sistema Licenze Nazionali per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato.

Nel corso della riunione sono state mostrate anche le informative relative alla convenzione stipulata da Lega Pro-INPS ed Agenzia delle Entrate e prese in esame le problematiche connesse alla trasformazione in società di capitali.

“Alle Neopromosse vanno i miei complimenti e il mio benvenuto nel mondo del professionismo e in questa Lega – dichiara Gabriele Gravina, Presidente Lega pro – La Serie C è la Lega del fare, in continua evoluzione e indirizzata verso progetti ambiziosi, per i quali è fondamentale la vostra partecipazione e il vostro entusiasmo. Il calcio professionistico richiede adempimenti importanti, indicazioni da seguire che servono a salvaguardare le Società protagoniste e il mondo del calcio: adempimenti che non devono spaventare, ma essere uno stimolo per diventare club sempre più organizzati e pronti per raggiungere nuovi traguardi”.

“I vostri sacrifici vi hanno portato alla promozione e siete per me motivo di orgoglio perché rappresentate le eccellenze e il successo della nostra Lega. Vi auguro un futuro roseo e fatto di grandi obiettivi, ricordandovi sempre che il vostro percorso è partito proprio dalla Lega Nazionale Dilettanti – afferma Cosimo Sibilia, Presidente LND – Siete Società ben strutturate e sono sicuro che seguendo le indicazioni della Lega Pro potrete confermarvi nel calcio professionistico”.

Presenti all’incontro anche il Segretario della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il Segretario generale della LND, Massimo Ciaccolini, ed il Segretario del Dipartimento Interregionale Mauro de Angelis.