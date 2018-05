CALCIO – Rappresentative Under 16 e Under 15 LND: raduni a Roma e Imola dal 14 al 16 maggio

Gli stage si chiuderanno con due amichevoli mercoledì 16: la selezione di Statuto affronterà la Lazio, per quella di Gentilini c’è l’Imolese.

Roma– Continua la fase di costruzione delle Rappresentative Under 16 eUnder 15 della Lega Nazionale Dilettanti che, dal 14 al 16 maggio, saranno impegnate in due nuovi negli stage.

L’Under 16 di Francesco Statuto, composta da 23 calciatori classe 2002, si ritroverà a Romapresso il centro sportivo “Mancini Park Hotel”: alle ore 16 di lunedì prima sessione di allenamento, poi doppia seduta martedì (9.30 e 16) e infine mercoledì 16 il test amichevole alle ore 15,30 contro i pari età della Lazio.

Secondo raduno ufficiale per l’ Under 15 di Augusto Gentilini ad Imola presso il Centro Tecnico della “Bacchilega” (Via Salvo D’Acquisto). In totale sono 24 i calciatori classe 2003 convocati dal tecnico romano che dirigerà già alle ore 16.30 di lunedì il primo allenamento. Il programma del raduno prevede inoltre una doppia seduta martedì (ore 10 e ore 17,00) e l’amichevole contro l’Imolese U15 mercoledì 16 alle ore 15.

CONVOCATI

RAPPRESENTATIVA UNDER 16

Portieri: Andrea Brescia (Fides Scalera), Francesco Tocci (Atletico 2000), Francesco Pio D’Alterio (Sport Village)

Difensori: Mattia Ferri (Academy Civitanovese), Luis Mukaj (Savona), David Arkexhiu (Chisola), Moreno Pica (Lombardina), Ben Khalek Mounier (Cimiano), Filippo Celoni (Sporting Arno), Samuele Tempestini (Maliseti Tobbianese), Mattia Mingolla (Taranto)

Centrocampisti: Niccolò Pecci (Tau Altopascio), Gianluca Germinario (Chisola), Alessandro Bianco (Chisola), Lorenzo Loi (Sigma Cagliari), Daniele Iacoponi (Urbetevere), Giulio Frisenna (Giovani Leoni), Benedetto Greco (Gattopardo Palma), Jacopo Turchet (P.Carso), Alessio Consoli (P.Carso), Cristian Grigis (Virtus Bergamo)

Attaccanti: Gabriele Pansera (Urbetevere), Gabriele Artistico (Atletico 2000)

STAFF – Capo delegazione: Alessandro Pica; Allenatore: Francesco Statuto; Vice: Gianfranco Tosoni; Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli; Medico Responsabile: Gaetano Schiavottiello; Fisioterapista: Walter Verdi; Psicologo: Aldo Grauso;Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Walter Ciolli

RAPPRESENTATIVA UNDER 15

Portieri: Gioele Chellini (Sestese), Matteo Gandini (Voluntas Montichiari), Giovanni Gamba (Montebelluna)

Difensori: Matteo Piochi (Scandicci), Raven Martinelli (Capezzano P.1905), Carmine Vivolo (Real Casarea), Davide Redondi (Virtus Bergamo), Lorenzo Bernasconi (Trevigliese), Victor Amadori (Trento), Salvatore Romano (Juve Domitia), Francesco Castelnuovo (Lumezzane)

Centrocampisti: Emanuele Belloni (Bastia 1924), Alessandro Galli (Montebelluna), Francesco Damiano (Virtus Avigliano), Manuel Vessella (Academy Civitanovese), Thomas Cossalter (Union Feltre), Simone Chimenti (Urbetevere), Nicholas Liguori (Curi Pescara), Eduard Lebbiati (Castel del Piano), Alessio De Gaetano (Segato)

Attaccanti: Andrea Cappadonna (Uesse), Davide Rufino (Donatello), Antonio Volino (Gherdeina), Gabriele Tavanti (Altopascio)

STAFF – Capo delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Augusto Gentilini; Vice: Alessandro Ciampoli; Preparatori dei portieri: Francesco Ripa; Medico responsabile: Bova Giuseppe; Fisioterapista: Fabio Bernasconi; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Segreteria: Barbara Coscarella; Magazziniere: Sandro Della Pelle

Com. Stam.