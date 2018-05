CALCIO – 11^ Lazio Cup: Rappresentativa U17 LND fuori a testa alta, 4-4 con la Lazio

Dopo una rimonta esaltante l’U17 si deve arrendere ad un rigore concesso ai biancocelesti a pochi minuti dal termine di una partita spettacolare

Paliano (Fr), – Prova di grande orgoglio e temperamento per una Rappresentativa U17 LND arrivata a toccare una qualificazione sfuggita solo a causa di un rigore subito a pochi minuti al termine di una partita rocambolesca. Il 4-4 maturato con i biancocelsti nella 3^ giornata del girone B della Lazio Cupnon è bastato ai ragazzi di Francesco Statuto per passare il turno. La LND doveva vincere e c’era quasi riuscita, a 7’ dal termine del match il successo era nelle mani di un Under 17 che nella ripresa ha ribaltato le sorti di una partita che al termine dei primi 30’sembrava compromessa. La Lazio infatti è stata brava a capitalizzare le uniche tre occasioni concesse dalla Rappresentativa nel primo tempo. Al 12’, 21’ e 23 Silvestre, Kammou e Scaffidi sono stati cinici nello sfruttare tre leggerezze della Rappresentativa in fase difensiva. Al 25’ il gol di Tocci è stato fondamentale per rivitalizzare una Rappresentativa punita troppo severamente dagli episodi. Nella ripresa è cambiata l’inerzia del match anche grazie ai cambi di Francesco Statuto. Al 9’ Iacoponi ha trovato il varco giusto da distanza siderale. Tra il 21’ e il 23’ la caparbietà della LND è stata premiata, ribaltando le sorti del match e riprendendosi ciò che la sfortuna le aveva tolto fin lì.Melaccio ha galleggiato in area come un giocatore di basket e di testa ha insaccato la sfera all’incrocio. Due minuti dopo Ferrante da vero rapace d’area con una zampata ha anticipato tutti portando in vantaggio la Rappresentativa per la prima volta del match. Neanche il tempo di esultare e Silvestre con astuzia si è procurato un rigore trasformato con freddezza da De Angelis. La partita si è chiusa con la Rappresentativa protesa in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Un epilogo che forse è la migliore rappresentazione plastica dell’esperienza della squadra di Francesco Statuto in questa competizione: tanto coraggio, generosità e gol spettacolari vanificati da un destino beffardo.

“Peccato per una qualificazione che poteva essere nostra – ha dichiarato a fine match mister Statuto.Abbiamo compiuto un’impresa a metà. Dopo un primo tempo in cui abbiamo pagato tanto le nostre leggerezze abbiamo reagito da grande squadra. Sono soddisfatto di un gruppo che dal Torneo di Arco è cresciuto tanto e lo ha dimostrato in campo anche se c’è mancato il colpo decisivo”.

Francesco Statuto anche in questa partita ha dovuto fare a meno di quattro ragazzi alle prese con un fastidioso virus influenzale. Tra infortuni e affaticamenti muscolari il mister capitolino ha dovuto schierare in campo anche ragazzi non al meglio della condizione.

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE U17 LND-LAZIO 4-4

Rappresentativa Nazionale U 17 LND (4-3-3): Trapani (Ebolitana) 1’st Di Mauro (Virtus Volla); Bechis (Chieri), Ricchioni (Giulianova) 13’st Marsetti (Grumellese), Giovane Cap. (Arconatese), Lavano (Avigliano); Sabattini (Vis Pesaro), Buffa (Sicilia), Biancato (Athletic Liberi); Leporatti (Maliseti Tobbianese), 13’st Ferrante (Savio), Tocci (Lupa Roma) 3’st Melaccio (S.Michele), Rossi (Trento) 3’st Iacoponi (Ostiamare). A disp: Leggio (Versilia), Martinelli (S. Nicolò). All: Francesco Statuto

Lazio (4-3-3): Sordini; Siclari, Silvestre, De Angelis (Cap.), Ciotti; Shoti (21’st Del Mastro), Canestrelli, Spinelli (7’st Attia); Kammou (14’st Cesaroni), Scaffidi (21’st Putti), Barba (1’st Napolitano). A disp: Pinna, Cesaroni. All: Valerio D’Andrea

Arbitro: Manuel De Lucia di Frosinone

Assistenti: Marco De Lucia di Frosinone e Christopher Longo di Frosinone

Reti: 12’pt Silvestre (L), 21’pt Kammou (L), 23’pt Scaffidi (L), 25’pt Tocci (R), 9’st Iacoponi (R), 21’st Melaccio (R), 23’st Ferrante (R), 26’st rig. De Angelis (L)

Recupero: 0’ + 3’

Ammoniti: Sabattini, Ricchioni (R), Shoti, Del Mastro, Siclari (L)

GIRONE B

RISULTATI

1^ Giornata – martedì 8 maggio

Rappresentativa U17 LND- Shakhtar Donetsk 0-2

Lazio-Tor Di Quinto 3-0 a tav.

2^ giornata – mercoledì 9 maggio

Rappresentativa U17 LND- Tor Di Quinto 5-0

Shakhtar Donetsk-Lazio 2-2

3^ giornata – giovedì 10 maggio

Shakhtar Donetsk-Tor di Quinto 4-1

Rappresentativa U17 LND-Lazio 4-4

CLASSIFICA: 7 punti Shakhtar Donetsk; 5 Lazio; 4 Rappresentativa U17 LND; 0 Tor di Quinto

Com. Stam.