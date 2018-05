CALCIO – 11^ Lazio Cup: Rappresentativa U17 LND esagerata, 5-0 al Tor Di Quinto

Primo largo successo nella competizione. alle 15.30 la selezione di Statuto si gioca tutto con la Lazio in diretta streaming sul sito e pagina Facebook LND.

Paliano (Fr), – Bella reazione della Rappresentativa U17 LND dopo lo sfortuna ko subito all’esordio con lo Shakhtar Donetsk nella Lazio Cup. Sempre sul campo di Paliano nella seconda giornata la squadra del selezionatore Francesco Statuto ha battuto con un sonoro 5-0 i pari età del Tor Di Quintograzie alla doppietta di Ferrante ed ai centri di Tocci, Biancato e Rossi che hanno certificato un dominio totale della Rappresentativa passata in vantaggio già dopo un giro di lancette di orologio. Il primo tempo si è chiuso sull’1-0 ma il risultato poteva essere più rotondo: due traverse colpite da Melaccio e tante occasioni limpide, una clamorosa con lo scatenato Ferrante. Il Tor di Quinto deve ringraziare Spogani se è rimasto aggrappato alla partita. Gli unici due lampi dei capitolini entrambi nel primo tempo, Di Mauro sempre reattivo ha evitato la beffa. Nella ripresa la Rappresentativa ha dilagato, al 4’ Tocci si è guadagnato e trasformato un rigore, al 20’ Biancato a firmato il tris con un fendente dalla distanza. Con il passare dei minuti l’azione tambureggiante dell’U17 è diventata un vero e proprio assedio con Leggio, Sabattini e Biancato ad un passo dal gol. Le altre due reti sono arrivate allo scadere con Ferrante, autore di un’azione insistita, e Rossi con un destro forte e preciso. Due gol che hanno messo la ceralacca a un incontro mai in discussione. Francesco Statuto ha gestito tutta la rosa partendo con cinque nuovi innesti rispetto alla prima partita e utilizzando tutti e sei i cambi durante l’incontro. “Non è mai facile giocare due partite in 24 ore – ha dichiarato Statuto. Rispetto alla prima gara siamo stati più concreti, i ragazzi hanno avuto una bella reazione dopo la delusione di , l’atteggiamento è quello giusto. In un torneo così breve e intenso è importante gestire la rosa. ho fatto riposare qualche ragazzo dopo la sfida dura della prima giornata soprattutto in vista dell’impegno decisivo di ”.

La Rappresentativa infatti si giocherà la qualificazione del turno con la Lazio alle 15.30 sempre sul campo di Paliano in diretta streaming sul sito e pagina Facebook LND. L’U17 deve vincere per qualificarsi ai Quarti di Finale qualsiasi sia il risultato di tra lo Shakhtar Donetsk e i biancocelesti. Passano le prime due classificate, in caso di parità di punti sono decisivi gli esiti degli scontri diretti.

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE U17 LND-TOR DI QUINTO 5-0

Rappresentativa Nazionale U 17 LND (4-3-3): Di Mauro (Virtus Volla); Sandre (Cimiano), Ricchioni (Giulanova), Giovane Cap. (Arconatese) 1’st Rossi (Trento), Leggio (Versilia); Buffa (Sicilia) 23’st Sabattini (Vis Pesaro), Martinelli (S. Nicolò) 15’st Bechis (Chieri), Suraci (PR 94) 28’pt Biancato (Athletic Liberi); Leporatti (Maliseti Tobbianese) 1’st Stipa (Lama), Melaccio (S. Michele) 1’st Tocci (Lupa Roma), Ferrante (Savio). A disp: Trapani. All: Francesco Statuto

Tor Di Quinto (3-5-2): Spogani; Pavoni (15’st Iacobelli), Morgante, Primavera; Trapani (11’st Nicolò), Francolini, Morrea, Putti, Paroletti (Cap.); Terenzi, Piccone. All: Giacomo D’Angelo

Arbitro: Andrea Damiani di Frosinone

Assistenti: Davide Fabrizi di Frosinone e Emanuele Waldmann di Frosinone

Reti: 1’pt e 29’st Ferrante (R), 4’st rig. Tocci (R), 20’st Biancato (R), 30’st Rossi (R)

Recupero: 1’ + 0’

GIRONE B

RISULTATI

1^ Giornata – martedì 8 maggio

Rappresentativa U17 LND- Shakhtar Donetsk 0-2

Lazio-Tor Di Quinto 3-0 a tav.

2^ giornata – mercoledì 9 maggio

Rappresentativa U17 LND- Tor Di Quinto 5-0

Shakhtar Donetsk-Lazio (ore 15.30 – Paliano)

CLASSIFICA: 3 punti Shakhtar Donetsk*, Lazio* e Rappresentativa U17 LND; 0 Tor di Quinto

*una gara in meno

PROGRAMMA

3^ giornata – giovedì 10 maggio

Shakhtar Donetsk-Tor di Quinto (ore 11.00 – Paliano)

Rappresentativa U17 LND-Lazio (ore 15.30 – Paliano)

Com. Stam.