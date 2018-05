CALCIO – Serie D, le sfide per lo Scudetto, gli accoppiamenti dei Play Off e Play Out

Roma, 7 maggio 2018 – Conclusa la fase regolare del campionato sono state ufficializzate le sfide valide per il Titolo di Campione d’Italia Serie D 2017/2018, gli abbinamenti dei Play Off e dei Play Out. Per quanto riguarda la corsa allo scudetto, le nove vincenti dei gironi sono state divise in tre triangolari secondo il criterio di contiguità geografica. Nel primo triangolare troviamo Gozzano, Pro Patria e Virtus Vecomp Verona, nel secondo Rimini, Albissola e Vis Pesaro, nel terzo Potenza, Rieti e la vincente dello spareggio tra Troina e Vibonese.

Queste le gare della prima giornata in programma domenica 13 maggio alle ore 16.00: G1) Pro Patria- Virtus Vecomp Verona (riposa Gozzano); G2) Rimini-Albissola (riposa Vis Pesaro); G3) Potenza-Rieti (riposa vincente spareggio Troina-Vibonese).

Riposa nella seconda giornata la squadra vincente la prima gara, in caso di pareggio il sodalizio impegnato in trasferta.

Domenica 13 maggio alle 16.00 si giocano le partite del primo turno dei Play Off. Questo il programma:

Girone A: Como-Pro Sesto e Caronnese-Chieri; Girone B: Rezzato-Darfo Boario e Ponte S. Pietro Isola-Pergolettese; Girone C: Campodarsego-Adriese e Arzignano-Mantova; Girone D: Imolese-Sangiovannese (il 20 maggio) e Forlì-Fiorenzuola; Girone E: Unione Sanremo-Viareggio e Ponsacco-Real Forte Querceta; Girone F: Matelica-L’Aquila e Avezzano-Pineto; Girone G: Albalonga-Latina e Atletico-Trastevere; Girone H: Cavese-Audace Cerignola e Altamura-Taranto; Girone I: Perdente spareggio Troina/Vibonese-Igea Virtus (il 20 maggio) e Nocerina-Ercolanese.

Domenica 20 maggio alle ore 16.00 si giocheranno i Play Out secondo i seguenti accoppiamenti:

Girone A: Oltrepovoghera-Varese e Casale-Varesina; Girone B: Lumezzane-Ciserano: Girone D: Castelvetro-Mezzolara; Girone E: Rignanese-Scandicci; Girone F: S. Nicolò Teramo-Jesina; Girone G: Lanusei-Nuorese; Girone H: Turris-Aversa Normanna e Alto San Severo-Frattese; Girone I: Palmese-Ebolitana

Serie D: Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo riguardo le partite della 17^ ed ultima giornata di ritorno (la 19^ per i gironi A, B e D) ha adottato le seguenti sanzioni disciplinari:

Società – Ammende: 2.000 euro e una gara da giocarsi a porte chiuse per Città di Gela, 1.500 Pro Patria; 800 euro Taranto; 700 euro Tuttocuoio; 500 euro Messina, San Severo, Cavese, Levico Terme, Turris e Vibonese.

Allenatori: Squalifica per tre gare a Domenico Stallone (Monticelli); due gare Luca Tiozzo (Matelica) e Roberto Taurino (Nardò).

Calciatori: Squalifica per quattro gare a Omar Boussaada (Portici); due gare Domenico Dicecco (Francavilla), Davide Cavaliere e Stefano Scipioni (Nardò).

Per tutte le decisioni del Giudice Sportivo consulta il C.U. N^ 137

