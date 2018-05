CALCIO – La Rappresentativa Under 17 LND batte di misura il Chievo Verona U17 in amichevole

Verona, 2 maggio 2018 – Una vittoria contro i pari età del Chievo Verona chiude nel migliore dei modi il raduno della Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti, da lunedì scorso a lavoro nel capoluogo scaligero.

Dal test amichevole, disputato nel pomeriggio presso il Bottagisio Sport Center, sono arrivate buone indicazioni per il tecnico Francesco Statuto che, negli 80′ di gioco, ha schierato tutti gli effettivi a sua disposizione (CLICCA QUI per la lista convocati). A decidere la partita il gol di Finucci al 27′ del primo tempo, preciso nel finalizzare di testa l’assist servito da Facchinetti, ma nel conto c’è anche il palo colpito da Di Giovacchino a metà della ripresa che avrebbe potuto legittimare la supremazia in campo della selezione LND.

“Una buona prova al di là del risultato che poteva essere più ampio – commenta Statuto – Queste sono il genere di partite che aiutano i nostri ragazzi a crescere tecnicamente e a gestire l’emotività in campo contro avversari di valore, tutti hanno interpretato la gara con la giusta applicazione e cattiveria agonistica. Insieme al mio staff faremo le opportune valutazioni per decidere i definitivi che porteremo alla Lazio Cup”.

La Rappresentativa Under 17 debutterà infatti martedì prossimo contro lo Shakhtar Donetsk all’11^ edizione del torneo internazionale organizzato nella provincia di Frosinone. Nel girone B i ragazzi di Statuto troveranno anche il Tor di Quinto (mercoledì 9) e la Lazio (giovedì 10), quest’ultima affrontata già a marzo nel Torneo “Beppe Viola-Città di Arco”.

CHIEVO VERONA U17 – RAPPRESENTATIVA U17 LND 0-1

Reti: 27’pt Finucci

Chievo Verona (4-3-3): Spadini; Zoppi, Salvan, Penazzi, Ndrecka; Panati, Zugno, Corti; Florenzi, Ibrahimi, Anymah. A disp: Pilotti, Raionone, Midolo, Fiorini, Chesini, Menichelli, Gaggiano, Frey, Veronesi.

All: Antonelli

Rappresentativa U17 LND 1° tempo (4-3-3): Di Mauro; Lavano, Ricchioni, Giovane, Facchinetti; Suraci, Martinelli, Sabattini; Finucci, Melaccio, Terranova.

Rappresentativa U17 LND 2° tempo (4-3-3): Trapani; Sandre, Stipa, Ricchioni, Leggio; Bechis, Buffa, Fazzini; Felici, Di Giovacchino, Rossi.

All: Statuto

Arbitro: Braghini di Bolzano

Guardalinee: Blasiol di Bolzano, Scifo di Trento

Com. Stam.