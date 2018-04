CALCIO – Rappresentative LND: raduni per l’Under 17 e l’Under 15

Da fino al 2 la selezione di Statuto a lavoro a Verona, mercoledì test amichevole contro il Chievo. Negli stessi giorni stage per la rappresentativa più giovane ad Ardea (RM).

Roma, – Si rimette in moto l’attività delle Rappresentative Under 17 e Under 15della Lega Nazionale Dilettanti. Da fino a mercoledì 2 maggio, le due selezioni saranno impegnate nei rispettivi raduni a Verona e Ardea (RM) per prepararsi al debutto nei tornei “Lazio Cup” e Cava de’ Tirreni.

L’Under 17 di Francesco Statuto, composta da 22 calciatori classe 2001, inizierà ad allenarsi presso il Centro Sportivo Veronello già da questo pomeriggio alle 15.30, invece doppia seduta alle 10.00 e alle 15.00. Lo stage si chiuderà il 2 maggio col test amichevole contro ilChievo Verona Under 17, in programma alle ore 15 presso il Bottagisio Sport Center (Via Perloso 14/a – Verona).

Dopo aver terminato la fase di preselezione sul territorio, l’Under 15 di Augusto Gentilini darà il via alle 16.30 al primo raduno ufficiale di questa stagione presso il Centro Sportivo della ASD Nuova Florida (Via Taormina snc – Ardea). In totale sono 24 i calciatori classe 2003 convocati dal tecnico romano. doppia seduta alle ore 10 e alle 15.30, infine mercoledì allenamento la mattina alle 9.00 e a seguire alle 14.30 partitella a ranghi contrapposti.

CONVOCATI

RAPPRESENTATIVA UNDER 17

Portieri: Salvatore Di Mauro (Virtus Volla), Davide Trapani (Ebolitana)

Difensori: Luca Sandre (Cimiano), Aramis Facchinetti (Virtusvecomp Verona), Lorenzo Giovane (Arconatese), Gerardo Pio Lavano (Avigliano), Omar Khailoti (Sangiustese), Alessio Ricchioni (Giulianova), Pietro Leggio (Versilia), Denis Stipa (Calcio Lama)

Centrocampisti: Francesco Suraci (C.S.P.R. 94), Lorenzo Sabattini (Vis Pesaro), Danilo Terranova (Cantera Ribolla), Simone Buffa (Calcio Sicilia), Tommaso Fazzini (Tau Calcio Altopascio), Alberto Bechis (Chieri), Alessandro Finucci (Vigor Perconti), Alessandro Rossi (Trento), Mattia Felici (Nuova Tor Tre Teste), Matteo Martinelli (S.Nicolo Calcio)

Attaccanti: Manuel Melaccio (S.Michele C Virtus), Lorenzo Di Giovacchino (Curi)

STAFF – Capo delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Francesco Statuto; Vice: Gianfranco Tosoni; Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli; Medico Responsabile: Giuseppe Bova; Fisioterapista: Andrea Bandini; Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Walter Ciolli

RAPPRESENTATIVA UNDER 15

Portieri: Giuseppe Fares (Audace Cerignola), Elia Summa (Virtus Avigliano), Matteo Gandini (Voluntas Montichiari)

Difensori: Matteo Piochi (Scandicci), Raven Martinelli (Capezzano P.1905), Andrea Mereu (Simba), Carmine Vivolo (Real Casarea), Davide Caracò (New Eagles 2010), Lorenzo Bernasconi (Trevigliese), Anxhelo Kojdheli (Trento), Giovanni Frizzi (Pro Settimo e Eureka), Salvatore Romano (Juve Domitia)

Centrocampisti: Emanuele Belloni (Bastia 1924), Alessandro Galli (Montebelluna), Francesco Damiano (Virtus Avigliano), Manuel Vessella (Academy Civitanovese), Thomas Cossalter (Union Feltre), Dennis Castorina (Katane Soccer), Francesco Zambruno (Pol.Carso), Nicholas Liguori (Curi Pescara)

Attaccanti: Marco Emmanuello (Pro Settimo e Eureka), Andrea Randazzo (Monreale), Niccolò Cassai (Sestese), Simone Chimenti (Urbetevere)

STAFF – Capo delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Augusto Gentilini; Vice: Alessandro Ciampoli; Preparatori dei portieri: Francesco Ripa; Medico responsabile: Giuseppe Barbati; Fisioterapista: Fabio Bernasconi; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Segreteria: Barbara Coscarella; Magazziniere: Sandro Della Pelle

Com. Stam.