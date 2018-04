Consiglio Direttivo LND: conferma della gratuità delle iscrizioni alla Terza Categoria per le neo-affiliate

Perugia – Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti si è riunito ieri a Perugia presso la sede del Comitato Regionale Umbria, in occasione dello svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque. Preliminarmente all’inizio dei lavori, il Presidente Cosimo Sibilia ha portato il saluto della L.N.D.: “Ringrazio il Comitato Regionale Umbria e il Presidente Luigi Repace per la disponibilità, per l’ottima organizzazione del Torneo e per la grande accoglienza. E’ giusto che l’Umbria senta ‎la vicinanza della Lega Nazionale Dilettanti e la sua presenza, continuando a rappresentare un punto di riferimento costante”. Un caloroso ringraziamento è stato poi rivolto da Luigi Repace: “Sono lieto di aver potuto ospitare il Consiglio Direttivo e, per questo, unitamente a Giuseppe Palmerini che mi ha preceduto e ha fortemente voluto questa manifestazione, sono grato al Presidente Sibilia che con la partecipazione istituzionale della L.N.D. ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per la collaborazione portata avanti congiuntamente. Il Comitato Regionale Umbria non farà mai mancare il proprio sostegno al Presidente di Lega, al quale rinnova la più sincera gratitudine per la grande attività in favore del calcio dilettantistico”.

Tra gli altri provvedimenti approvati, le linee guida per le iscrizioni ai campionati LND 2018/19, unitamente al mantenimento degli importi già vigenti per l’ammissione ai campionati dilettantistici della prossima stagione sportiva e alla conferma della gratuità delle iscrizioni alla Terza Categoria per le neo-affiliate.

Com. Stam.