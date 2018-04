Torneo delle Regioni Umbria 2018 – Calcio a 5: semifinali

Sei regioni piazzano una rappresentativa alle finali, doppiette per Lazio e Sicilia

Da sfide intense emergono sei finaliste diverse. dalle 9 al Palapaternesi di Foligno Emilia Romagna-Veneto Giovanissimi, Lazio-Abruzzo Allievi, Piemonte VdA-Sicilia femminile e Lazio-Sicilia maschile

Perugia, – Il Torneo delle Regioni di calcio a cinque in Umbria #tdr2018 si avvicina all’atto conclusivo dopo le semifinali che hanno sorriso soprattutto a Lazio e Sicilia capaci di portare due Rappresentative alle quattro finali in programma al Palapaternesi di Foligno a partire dalle ore 9.00.

Prima finale in ordine cronologico quella Giovanissimi tra Emilia Romagna e Veneto. La prima è all’esordio in una finale con gli under 15. La seconda è la detentrice del titolo, è alla sua quarta finale, ed ha già in bacheca due trofei.

Alle 11.00 Lazio-Abruzzo si giocano il titolo Allievi. Sesta finale consecutiva per il Lazio che ha già alzato cinque trofei di categoria, prima volta assoluta per l’Abruzzo che non era mai arrivato così lontano con gli Allievi.

Piemonte Valle D’Aosta – Sicilia (ore 15.00) è la finale di futsal femminile del Torneo delle Regioni 2018. Comunque vada per entrambe le Regioni sarà il primo titolo di categoria nella loro storia.

Il Torneo si chiuderà alle 17.00 con l’atto conclusivo della categoria Juniores, di fronte Lazio e Sicilia, entrambe con tanta voglia di rivalsa nonostante siano le più titolate nella Juniores, sette trofei per i laziali, sei per i siciliani. I primi non vincono il titolo dal 2005 e non arrivavano in finale dal 2014. I secondi hanno alzato l’ultimo trofeo nel 2012 sfiorando il colpo grosso anche nel 2015.

Cinque delle otto semifinali sono terminate ai rigori, con uno o due gol di scarto, segno del grande equilibrio che sta regnando in questo Torneo avvincente.

Tutte le finali saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti facebook.com/LegaDilettanti e sul sito ufficiale del torneo torneodelleregioni.lnd.it.

MASCHILE – Si chiude la lunga giornata di semifinali al Torneo delle Regioni Calcio a 5 in Umbria con l’ultima categoria Juniores. A festeggiare sono il Lazio e la Sicilia che battono rispettivamente il Piemonte Valle d’Aosta e la Calabria al termine di due gare dal film diametralmente opposto: la formazione di Corsaletti si affida alle parate di Jacopo Tosti ai calci di rigore dopo lo spettacolare 4-4 dei tempi regolamentari (6-4 risultato finale), nell’altro match i ragazzi di Cavarra si aggiudicano nettamente il derby del sud per 4 reti a 0. Il Lazio torna così in finale dopo 4 anni di assenza, uno in più dei siciliani. Il loro ultimo successo risale al 2005, mentre la Sicilia ha alzato per due volte il trofeo nel 2010 e nel 2012.Al Pellini di Perugia la formazione di Corsaletti soffre nel primo tempo in un botta e risposta continuo con i piemontesi, bravi a far valere il loro potenziale offensivo e a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa è invece tutto un monologo di marca laziale: Alves trova il gol del 4 a 4, ma il portiere avversario Morando salva i suoi in più di un’occasione. Decisivo anche il salvataggio sulla linea di Itria sul missile di Gattarelli a 30’’ dalla fine. Ai calci di rigore Corsaletti si gioca la carta Tosti in porta e il calciatore ripaga la scelta del suo tecnico con due parate su Khanani e Cazzin. A Foligno fa invece notizia l’eliminazione dei campioni in carica della Calabria per mano della Sicilia. La formazione di Cavarra erige un muro in difesa e colpisce in ripartenza Monterosso e compagni, mai veramente pericolosi. Dopo il vantaggio siciliano nel primo tempo firmato da Aprile, ci si aspettava una Calabria arrembante nella ripresa ma così non è stato: al 16’ il palo grazia la squadra di Alfarano che, a quel punto, si gioca il tutto per tutto optando per il portiere in movimento. Scelta che si rivelerà azzardata per i calabresi, che vengono infilati da Muratore e Bonanno due volte.

FEMMINILE – Piemonte Valle D’Aosta – Sicilia è la finale di futsal femminile del Torneo delle Regioni 2018 che si giocherà alle 15.00 al Palapaternesi di Foligno. Comunque vada per entrambe le Regioni sarà il primo titolo di categoria nella loro storia. Sia Piemonte che Sicilia hanno conquistato l’atto conclusivo al termine di due semifinali per cuori forti, superando per 3-2 e 2-0 rispettivamente Sardegna e Lazio. Le ragazze di Rocco De Felice conquistano la seconda storica finale dopo quella del 2016. Stesso discorso per le siciliane arrivate così lontano solo nel 2015. Non è stato facile per il Piemonte VdA battere 3-2 unaSardegna che ha giocato il ruolo dell’outsider fino agli ultimi istanti mettendo tanta grinta sul parquet del “Pellini” di Perugia. Una squadra organizzata quella del Piemonte capace di subire solo quattro gol in tutto il torneo, due nei quarti e altrettanti in semifinale, contro una specialista in rimonte come la squadra di Alves Feitosa. Per due volte le sarde hanno risposto ai colpi delle piemontesi, all’ottavo gol nel torneo di Caterina Biasiolo in apertura di match ha risposto Martina Murru con il suo quarto centro nella competizione. In chiusura di prima frazione Rebecca Chenna ha riportato avanti le sue compagne di squadra. La manovra avvolgente delle piemontesi non ha irretito le sarde che a metà ripresa hanno riacciuffato le avversarie con la solita Murru (5^ gol). Le ragazze di Rocco De Felice hanno reagito immediatamente riportandosi avanti per la terza volta nell’incontro grazie al secondo graffio di Rebecca Chenna. La Sardegna ha provato a rimettere in carreggiata la gara fino all’ultimo istante con tutte le forze in corpo ma alla lunga ha prevalso la maggiore organizzazione del Piemonte VdA.

Combattuta fino allo spasimo anche l’atra semifinale Sicilia-Lazio con quest’ultima che deve rimandare l’appuntamento con il titolo che manca ormai dal 2008. Le ragazze isolane non hanno ancora subito gol nei turni ad eliminazione diretta, un segnale chiaro alle avversarie. La paura di perdere ha prodotto un primo tempo tatticamente molto bloccato chiuso sullo 0-0, un risultato inusuale per il futsal. Le occasioni nella ripresa non sono mancate, ed entrambe le squadre sono andate vicine al vantaggio. In gare così equilibrate alla fine sono gli episodi a fare la differenza e una buona dose di cinismo che non è mancata alla Sicilia capace di andare in vantaggio con Polizzi a 2’ dal fischio finale. La ragazza dello Sporting Vittoria non poteva trovare momento migliore per segnare il suo primo gol nel torneo. Con il Lazio sbilanciato in avanti alla disperata ricerca del pareggio è arrivato il classico gol in ripartenza firmato da Li Noce che ha chiuso la gara.

ALLIEVI – E’ il Lazio la prima finalista nella categoria Allievi del Torneo delle Regioni Calcio a 5 in Umbria. In attesa di conoscere l’esito di Campania-Abruzzo in programma a Foligno alle ore 13, i campioni in carica si sbarazzano per 9 a 1 del Piemonte Valle d’Aosta raggiungendo così la finale della manifestazione per la sesta volta in sei edizioni. Al Pellini di Perugia, la formazione di Crisari fa addirittura meglio dello scorso anno quando superò in semifinale sempre i piemontesi, ma in quell’occasione per 8 a 2. In realtà la partita dei laziali inizia in salita con l’espulsione di Donadoni e il vantaggio avversario firmato da Macrì al 12’. Alla distanza però vengono fuori i valori tecnici del Lazio che, già nel primo tempo, ribaltano il risultato con la doppietta personale di Achilli e il decimo sigillo di Palmegiani. Dominio laziale nella ripresa, dove vanno a segno Acchioni, al suo primo centro, due volte Bernardini e tre Palmegiani (capocannoniere con 13 gol). Anche l’Abruzzo si aggiunge alla lunga lista di “prime volte” che sta caratterizzando il Torneo delle Regioni di Calcio a 5 in Umbria. Nella seconda semifinale di giornata, la formazione Allievi di Morelli supera la Campania per 4-3 nel segno della stellina Lupinetti e così affronterà i campioni in carica del Lazio nella finale al Palapaternesi di Foligno (ore 11.00). Sarà un battesimo di fuoco per gli abruzzesi, alla prima finale nella loro storia, proprio contro chi la storia l’ha scritta in questa categoria (Lazio sempre in finale nelle sei edizioni disputate e quattro successi). Da seguire con attenzione il duello a distanza tra i bomber Palmegiani (13 reti) e Lupinetti (12, in azione nella foto in basso). Nel match disputato a Foligno,Abruzzo e Campania danno vita ad un confronto divertente ed emozionante fino all’ultimo secondo di gioco. Dopo 5’ si portano in vantaggio i campani grazie alla rete siglata da Mentasti, risponde Lupinetti al 12’ ristabilendo la parità. Nella ripresa sale ancora in cattedra il numero 11 degli abruzzesi che piazza altre due marcature nel giro di 40’’, numeri impressionanti per l’attaccante andato sempre a segno in tutte le gare della sua squadra. La squadra di Campanile, anziché disunirsi, ha un grande reazione raddrizzando la gara con Nasta e Fretta. A due minuti e mezzo dalla fine Speranza realizza il gol del definitivo 4 a 3 che vale una storica finale.

GIOVANISSIMI – Sarà Emilia Romagna-Veneto l’ultimo atto del Torneo delle regioni Calcio a 5 per quanto riguarda i Giovanissimi. Ancora una volta la rappresentativa veneta si dimostra assoluta specialista della categoria, raggiungendo con quella di al Palapaternesi di Foligno (ore 9.00, diretta streaming su sito e pagina Facebook LND), la quarta finale in sei edizioni. La formazione di Alessandro Marini ha così la possibilità di difendere il titolo conquisto lo scorso anno in Puglia dai ragazzi di Roberto Quaranta, il tecnico prematuramente scomparso qualche mese dopo la vittoria. A sfidare i campioni in carica sarà l’Emilia Romagna, alla sua prima storica finale nei Giovanissimi. Curiosamente le due formazioni si sono già affrontate nella fase eliminatoria, precisamente alla 2^ giornata del girone B quando i veneti si imposero per 5 a 2. Quella tra la squadra di Barillari (ad 26 gol fatti e 19 subiti) e il team di Marini (32 fatti e 9 subiti) sarà anche la sfida tra i bomber Caruso e Zecchinato, entrambi a quota 8 reti dietro il campano Atteo a 9. A Foligno parte meglio il Veneto che già dopo un giro e mezzo di orologio trova il vantaggio grazie a Murador. I ragazzi di Marini avrebbero l’opportunità di chiudere la prima frazione di gioco sul 2 a 0 ma al 14’ Guerra si fa parare un tiro libero da Miccio. Fallita questa chance, prendono coraggio gli avversari che al 7’ della ripresa fanno 1 a 1 col solito Atteo. A decidere l’incontro è l’ottavo sigillo di Zecchinato al 14’, annullato nel finale il 3 a 1 di Murador arrivato dopo il suono della sirena. Anche senza lo squalificato Caruso, la selezione di Barillari – confermato in panchina per il terzo anno – compie una piccola impresa ribaltando a proprio favore una gara iniziata in salita col vantaggio piemontese firmato da Piccolo sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione. Chiuso il primo tempo in parità, gli emiliani completano il sorpasso nella ripresa con Fusca e blindano il risultato con il primo centro di Maietti.

RISULTATI – Semifinali

MASCHILE

Piemonte VdA-Lazio 4-6 dcr (4-4)

Sicilia-Calabria 4-0

ALLIEVI

Lazio-Piemonte VdA 9-1

Campania-Abruzzo 3-4

GIOVANISSIMI

Piemonte VdA-Emilia Romagna 1-3

Campania-Veneto 1-2

FEMMINILE

Piemonte VdA-Sardegna 3-2

Lazio-Sicilia 0-2

PROGRAMMA

28 aprile– finali (Palapaternesi – Foligno)

MASCHILE: Lazio-Sicilia (ore 17.00)*

FEMMINILE: Piemonte VdA-Sicilia (ore 15.00)*

ALLIEVI Lazio-Abruzzo (ore 11.00)*

GIOVANISSIMI Emilia Romagna-Veneto (ore 9.00)*

*in diretta su facebook.com/LegaDilettanti e torneodelleregioni.lnd.it

