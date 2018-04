Torneo delle Regioni Umbria 2018 – Calcio A 5 Quarti di finale: Poker per il Piemonte VdA, tre gli acuti del Lazio

I piemontesi portano in semifinale tutte e quattro le categorie, il Lazio si ferma a tre. Restano in gioco ancora nove Regioni

Perugia, – Si sono rivelati generosi e quanto mai eterogenei per collocazione geografica i verdetti dei Quarti di Finali del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Umbria #tdr2018. Le 16 squadre qualificate alle semifinali delle quattro categorie rappresentano ben nove regioni, se non è un record del Torneo, poco ci manca.

Il Piemonte Valle D’Aosta ha fatto la voce grossa portando in semifinale tutte e quattro le Rappresentative, una sorpresa non di poco conto se pensiamo che la bacheca dei titoli del futsal piemontese è vuota.

Il Lazio rimane in gioco con Juniores, Allievi e Femminile. Due squadre per la Campania e la Sicilia, una per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna e Veneto. In sedici partite sono stati messi a segno 105 gol per una media di 6,5 reti a gara!

Un successo le dirette streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettantifacebook.com/LegaDilettanti e sul sito ufficiale del torneo torneodelleregioni.lnd.it che hanno raggiunto per i Quarti più di 150.000 persone in totale. Le due semifinali di Foligno e tutte quelle di Perugia come le quattro finali potranno essere seguite in diretta streaming. Guarda il palinsesto CLICCA QUI

Le clip più divertenti e le foto più suggestive stanno inondando l’app ufficialeinstagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione#tdr2018 possono seguire l’evento in tempo reale diventando protagonisti loro stessi con curiosità, foto e clip inviate direttamente dai campi.

Sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage sono trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale è disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le partite televisive.

JUNIORES – Gol, emozioni e giocate spettacolari sono stati gli ingredienti anche dei quarti di finale della Juniores, dove è manifesto un dominio quasi totale del centro-sud Italia: Lazio, Sicilia e Calabriaconfermano i valori visti in campo nella fase eliminatoria, a queste si unisce il Piemonte Valle d’Aosta che per la prima volta nella sua storia fa en plein in tutte le categorie.

Questi gli accoppiamenti e i palazzetti delle sfide in programma alle ore 17: Piemonte VdA-Lazio al Pellini di Perugia e il derby del sud Sicilia-Calabria al Palapaternesi di Foligno. Il Lazio raggiunge il traguardo delle semifinali per la quinta volta in sei anni, esattamente il tempo dal quale mancava il Piemonte Valle d’Aosta tra le migliori quattro. La Sicilia è alla seconda conferma consecutiva, mentre i campioni in carica della Calabria ci arrivano per la quarta volta di fila. Al Pellini di Perugia il Piemonte VdA si conferma un’autentica macchina da gol: dopo aver chiuso in svantaggio nella prima frazione di gioco, nella ripresa i ragazzi di Lupo mettono all’angolo il Veneto chiudendo sul punteggio di 7 a 2. Itria sempre più al comando della classifica cannonieri con 10 reti. Un Lazio cinico mette al tappeto il Friuli Venezia Giulia già nei primi 20’, limitandosi a controllare gli avversari nel secondo tempo. La partita termina 6-2 per la squadra di Corsaletti, doppiette per Gattarelli e Galbiati. Calabria e Molise danno vita alla gara più combattuta: vantaggio minimo per la detentrice del titolo nel primo tempo, poi calabresi sfortunati per un’autorete di Giampà che costa il pareggio molisano ad inizio ripresa. Ci pensa De Cario con una doppietta personale a chiudere i conti sul 5 a 3. Una Sicilia quasi perfetta supera l’ostacolo Lombardia: i ragazzi di Cavarra si portano sul 4 a 0 ma si rilassano un po’ nel finale dove la squadra di Battaia accorcia lo svantaggio a due reti.

FEMMINILE – Piemonte Valle d’Aosta-Sardegna e Lazio-Sicilia: è questo il verdetto al termine dei quarti di finale disputati nel pomeriggio, dove alla conferma del Lazio (sarà la quarta semifinale di fila) si aggiungono molte sorprese. Prima tra tutte il passaggio della Sardegna, prima volta tra le migliori quattro rappresentative, ci tornano invece, rispettivamente dopo uno e due anni di assenza, le piemontesi e le siciliane. alle ore 15 si gioca a Perugia (Piemonte Valle d’Aosta-Sardegna) e a Foligno (Lazio-Sicilia). Debutto amaro per l’Umbria, entrata di diritto nei quarti: le padrone di casa vengono sconfitte per 4 a 0 dalla Sicilia, ancora una doppietta per Iwamura (fanno 6 in totale). Lazio e Marche si ritrovano dopo la partita inaugurale del girone, a sorridere sono ancora le ragazze di Biondi. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio laziale al 3’ con Vattone, pareggio marchigiano ad opera di Felicetti al 10’, infine Brauneis fissa il risultato sul 2-1. Dura un tempo l’equilibrio tra Sardegna e Basilicata: dopo l’1-1 dei primi 20’, una doppietta di Lixi regala alle isolane la prima storica semifinale. Il Piemonte VdA vince in rimonta per 3 a 2 sull’Abruzzo: a firmare la strepitosa impresa per le ragazze di De Felice è la stellina Bagnasco, autrice di una tripletta.

ALLIEVI – Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta e Abruzzo staccano il pass per la fase successiva del Torneo delle Regioni nella categoria Allievi. Il Lazio, campione nelle ultime quattro edizioni su cinque, raggiunge ancora una volta l’obiettivo delle semifinali da quando esiste la categoria giovanissimi nel Torneo delle Regioni (2013). La formazione di Crisari affronterà il Piemonte al Pellini di Perugia, sarà un remake della semifinale andata in scena nel 2016 (allora vinse il Lazio per 8 a 2). L’Abruzzo giocherà invece a Foligno contro la Campania. Una semifinale inedita, entrambe le squadre non erano mai arrivate così lontane. La Campania si è vendicata dell’eliminazione subita lo scorso anno proprio dai veneti: Nasta finisce ancora nel tabellino dei marcatori come in quell’occasione, destino inverso per D’Erme, autore del gol vittoria nel 2017, che si fa parare un rigore da De Tommaso a 35’’ dall’ingresso in campo nella ripresa. I campani rimangono in pieno controllo della partita trascinati da un Ettorre ispiratissimo (tripletta), troppo tardiva la reazione dei ragazzi di Calmonte che accorciano solo nel finale. Nell’altro quarto, passato lo spavento per il vantaggio iniziale di Vitale, il Lazio si riorganizza in fretta e mette in mostra tutto il suo potenziale offensivo contro la Sicilia. I ragazzi di Crisari vincono per 6 a 2, ma nel conto ci sono anche due traverse che avrebbero potuto incrementare il punteggio a loro favore. Da cineteca il gol di Palmegiani (9 totali con questa) che si esibisce in un personale coast to coast dalla propria area a quella difesa da Lambusta. A Magione Piemonte VdA e Liguria regalano un match emozionantissimo (6-5) in cui le due formazioni rispondono colpo su colpo: per due volte la formazione di Geanesi recupera la situazione di svantaggio di due gol, poi ancora i liguri acciuffano il pari con ma devono arrendersi all’ultimo acuto di Pettinari che vale la semifinale Al Palapaternesi di Foligno dura una decina di minuti l’equilibrio tra Abruzzo e Trento: dopo il botta e risposta di Lupinetti e Degiampietro, gli abruzzesi prendono il largo con uno scatenato Trabucco (tripletta) e mettono al sicuro il risultato con Speranza, Villa, ed il nono sigillo nel torneo di Lupinetti. Di Bortot il gol del 7-2 finale.

GIOVANISSIMI – Si stringe il cerchio delle pretendenti alla coppa in palio nella categoria Giovanissimi: Piemonte Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Campania e Veneto si qualificano alla fase successiva del Torneo delle Regioni Calcio a 5 in Umbria al termine degli spettacolari quarti di finale andati in scena nei palazzetti di Perugia, Foligno, Spello e Magione. si disputeranno le semifinali, già determinate da tabellone, Piemonte VdA-Emilia Romagna (al Pellini di Perugia) e Campania-Veneto (al Palapaternesi di Foligno), calcio d’inizio alle ore 9.00. Per i campioni in carica del Veneto, al terzo anno di fila tra le migliori quattro di categoria, nessun problema contro la debuttante Umbria, entrata di diritto direttamente ai quarti. La formazione di Marini vince per 4 a 1 grazie alle reti di Bortolini, Virago e Murador (doppietta), Unges Alves sigla nel finale il gol dell’orgoglio per i padroni di casa. Esattamente come un anno fa, traPiemonte VdA e Trento la spuntano ancora una volta i piemontesi, ma con un film totalmente diverso. Se in Puglia ci vollero i rigori per decidere il match ( in campo sei giocatori di quella partita), questa volta i ragazzi Di Bitonto portano a compimento una vittoria netta e senza discussioni per 7 a 2. Con questo risultato il Piemonte VdA rientra tra le prime quattro per la seconda volta consecutiva nelle ultime due edizioni (in quella disputata in casa nel 2016 arrivò in finale, poi persa contro il Lazio). L’Emila Romagna riscrive invece il finale della partita contro il Lazio, anch’essa un remake dell’anno scorso (in quell’occasione finì 5 a 4 per i laziali). La squadra di Barillari, che dovrà fare a meno del suo miglior finalizzatore Caruso (8 reti) espulso dal campo, compie l’impresa in inferiorità numerica acciuffando il gol del 3 pari a pochi secondi dal suono della sirena. Ai rigori decisivo l’errore di Aka che colpisce il palo, vincono gli emiliani 7-6 dcr. Le doppiette di Candela e Atteo, quest’ultimo capocannoniere con 8 centri insieme all’emiliano Caruso, trascinano la Campania al successo contro l’Abruzzo. I ragazzi di Conte partono forte mettendo a segno tre reti, poi Petaccia e Marino riaprono improvvisamente i giochi per la squadra di Scopino. Speranze che si spengono nel giro di 30’’ con l’uno-due micidiale dei campani ad opera dei suoi uomini migliori.

RISULTATI

Seconda Fase

26 aprile – quarti di finale

JUNIORES

Veneto-Piemonte VdA 2-7

Lazio-Friuli VG 6-2

Lombardia-Sicilia 2-4

Molise-Calabria 3-5

ALLIEVI

Lazio-Sicilia 6-2

Piemonte VdA-Liguria 7-2

Veneto-Campania 3-6

Abruzzo-CPA Trento 6-5

GIOVANISSIMI

Piemonte VdA-CPA Trento 7-2

Lazio-Emilia Romagna 6-7 dcr (3-3)

Abruzzo-Campania 2-5

Veneto-Umbria 4-1

FEMMINILE

Piemonte VdA-Abruzzo 3-2

Sardegna-Basilicata 3-1

Marche-Lazio 1-2

Sicilia-Umbria 4-0

PROGRAMMA

27 aprile – semifinali

JUNIORES (ore 17.00)

Piemonte VdA-Lazio (Pellini – Perugia)

Sicilia-Calabria (Palapaternesi – Foligno)

ALLIEVI

ore 11.00 Lazio-Piemonte VdA (Pellini – Perugia)

ore 13.00 Campania-Abruzzo (Palapaternesi – Foligno)

GIOVANISSIMI (ore 9.00)

Piemonte VdA-Emilia Romagna (Pellini – Perugia)

Campania-Veneto (Palapaternesi – Foligno)

FEMMINILE (ore 15.00)

Piemonte VdA-Sardegna (Pellini – Perugia)

Lazio-Sicilia (Palapaternesi – Foligno)

Per le dirette CLICCA QUI

Segui il torneo su torneodelleregioni.lnd.it

Per foto, clip e dirette streaming vai sulla fanpage LND facebook.com/LegaDilettanti

Usa l’hashtag #tdr2018

Com. Stam.