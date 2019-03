Rally il Ciocco, Project Team cala un tris d’assi

Al via dell’atto inaugurale del Tricolore Rally 2019, il “big” Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), in coppia con Tania Canton. Impegno, altresì, per i due inediti equipaggi portacolori formati dalle “ladies” Corinne Federighi e Ilaria Rapisarda, su Renault Clio R3, e dall’esordiente “Pinopic” (Suzuki Swift R1) con l’esperto Giovanni Barbaro alle note

Forte dei Marmi (Lu), 20 marzo 2019 – Grande fermento in casa Project Team, in vista dell’imminente impegno al 42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, atto inaugurale (di otto in calendario) del Campionato Italiano Rally in programma il prossimo fine settimana sui selettivi asfalti del Lucchese. La scuderia presieduta da Luigi Bruccoleri, infatti, legherà la propria livrea, per l’intera stagione, a Simone Campedelli. Il talentuoso pilota cesenate, già in luce nel 2018 e tra gli attesi protagonisti della massima serie nazionale nonché nuovamente coadiuvato alle note da Tania Canton, disporrà della Ford Fiesta R5 Evo ufficiale gommata Pirelli e gestita in stretta sinergia dal team Orange1 Racing ed M-Sport; un connubio tecnico-sportivo di assoluto livello che garantirà al driver romagnolo la giusta competitività per la lotta al titolo tricolore 2019.

Particolare attenzione e curiosità rivolta anche all’altro equipaggio portacolori, “rosa” e del tutto inedito, schierato al via. Sarà della partita, infatti, anche la tre volte vincitrice della Coppa Aci Sport femminile di specialità (2018, 2016, 2015), Corinne Federighi. Al rientro dopo il Rally di Cefalù, disputato in veste di navigatrice del compagno Marco Runfola, la conduttrice toscana, ma siciliana d’adozione, tornerà alla guida della fida Renault Clio R3 della SMD Racing, affiancata nell’abitacolo, per la prima volta, dalla giovane isolana Ilaria Rapisarda. «Era da un po’ che io e Ilaria, volevamo condividere un’esperienza agonistica, visto che facciamo parte della stessa scuderia» – ha raccontato Federighi alla vigilia – «Detto questo, farò il mio puntando a crescere e a migliorarmi. Tengo a far bene, d’altronde è pur sempre la gara di casa. Tracciato tosto, per quanto arrivi all’appuntamento senza aver disputato alcun test. Sfrutterò lo shakedown per sciogliermi un po’. Vorrei, infine, ringraziare l’apporto del Gruppo Franchi, new entry di rilievo tra i miei sponsor».

Lo schieramento sarà completato da PinoPic, al secolo Giuseppe Picciuca. Madonita (originario di Polizzi Generosa), classe 1989, chiamato tanto all’esordio sulle strade della Garfagnana quanto al volante della Suzuki Swift Sport, ma già sufficientemente motivato nel lanciarsi in una duplice avvincente sfida: affrontare il Campionato Italiano Rally R1 e la Suzuki Rally Cup. «Un programma 2019 definito appena due settimane addietro che, però, ritengo ben finalizzato per fare esperienza, passo dopo passo, macinare chilometri e misurarmi con realtà, competizioni (esclusa la casalinga Targa Florio ndr) e avversari per me del tutto nuovi» – ha precisato Picciuca – «Fatta eccezione per la Ronde di Sperlonga dello scorso dicembre, infatti, non ho mai gareggiato oltre lo Stretto. Però, in occasione del ‘Ciocco’, sul sedile di destra potrò contare sul mio corregionale Giovanni Barbaro, copilota di lungo corso».

La manifestazione aprirà le danze venerdì 15 marzo con la disputa della spettacolare “Forte dei Marmi”, approntata sul lungomare della nota località balneare; sabato, invece, semaforo verde per le rimanenti 14 prove speciali. Come di consueto, sarà allestita un’ampia copertura mediatica, dai canali tradizionali al web. Previsti, altresì, tre collegamenti in diretta sul TG Sport di RAI2.

corinne federighi (rally due valli 2018_ph acisport)