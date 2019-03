3° Rally di Cefalù (PA): Pronto a riaccendere i motori il Real Cefalù Reparto Corse

Ormai tutto pronto in casa Real Cefalù per la gara di “casa”, il 3° Rally Cefalù Corse in programma il 16-17 marzo prossimi, che inaugura l’inizio della stagione rallystica siciliana 2019.

Saranno ben 14 gli equipaggi schierati dalla scuderia Cefaludese che cercheranno di ben figurare nella classifica assoluta. A bordo della Renault Clio di classe R3C, curata dalla Factory Ennese BR Sport, il cefaludese Salvatore Marino proverà a dire la sua sulla vettura francese in coppia con Marcello Certisi. Tra gli altri, troviamo l’ennese Alessio Di Franco in coppia con Cono Merenda su Renault Clio Williams di classe Prod E7, curata dalla Factory Nissena di Peppe Lombardo, che di sicuro sarà anche uno dei protagonisti della classifica assoluta oltre a garantire uno spettacolo eccezionale. I cefaludesi Giuseppe Serio “Bignè” e Peppe Lusco saranno nuovamente al via ma questa volta con una Renault Clio Williams di classe Prod E7, curata dalla Factory Messinese Ferrara Motors.

Antonino Provenza su Peugeot 106 rallye di classe K10 curata dai fratelli Campione Racing porterà al debutto assoluto il giovane figlio Mattia Provenza; un’altra giovane promessa del Motorsport cefaludese è Antonio Damiani, che dopo aver debuttato sugli asfalti siciliani nel 2018 disputando qualche cronoscalata, quest’anno ha in progetto un piccolo programma che lo vedrà al via di alcune gare della coppa italia di zona, e per l’occasione dividerà l’abitacolo della sua Citroen C2 R2B, curata dalla Factory Ennese LB Tecnorally, con l’esperto Giuseppe Livecchi. Altro equipaggio Cefaludese in classe R2B formato da Massimo Portera e Salvatore Mirenda con una Peugeot 208 curata da FG Racing. Altra new entry nella scuderia è l’equipaggio formato dal veterano Matteo Disclafani e dal giovane esperto Filippo Saja a bordo della Peugeot 106 rallye in classe Prod E6, curata dalla Factory Palermitana LRM Motors di Giovanni Tusa.

Santo Coniglio e Rosario Mirenda saranno presenti a bordo della Renault Clio RS Light in classe Prod S3, curata da Calandra Motori.

Dopo un lungo periodo di stop (15 anni) ritorna sul sedile di sinistra Vincent Mazzola in coppia con Erminia Rizzo sulla performante Fiat Grande Punto RSD 2.0 curata dal Palermitano Andrea Virruso.

Due sono gli equipaggi iscritti in classe Prod E5, Salvatore Maggio e Alessandro Catanese su Peugeot 205 Rallye, curata da Tony Motorsport e Giuseppe Guercio con Giovanni Spinosa sulla Peugeot 106 Rallye, curata da Autotecnica Racing.

A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni è approdato alla corte del Real Cefalù Reparto Corse il Mussomelese Salvatore “Totò” Farina che affezionato alla cittadina normanna non ha voluto mancare al richiamo degli amici di Cefalù che in coppia con il cefaludese Giuseppe Guercio sarà al via con la sua fidata Peugeot 106 Ralley di classe Prod S2, curata da Gioè Motori per dare spettacolo sulle prove speciali.

Infine in classe Prod S1 con le loro Peugeot 106 Rallye ci saranno Cosimo Pirajno in coppia con Francesco Tamburo, che puntano senza dubbio alla vittoria di classe essendosi aggiudicati le prime 2 edizione della gara cefaludese;

Altro equipaggio cefaludese al via nella classe Prdo S1 a bordo della Peugeot 106 rallye, curata da Autotecnica Racing è quello composto da Adriano Marsala in coppia con Gianluca Tudisco, che si alterneranno alla guida con l’intento di divertirsi in questo primo appuntamento stagionale.

Massimiliano Glorioso porterà i colori della scuderia leggendo le note sulla Renault Clio S1600 con il N°1 sulle portiere condotta da Riccardo Arcieri.

Il Real Cefalù Reparto Corse augura a tutti i propri equipaggi un caloroso in bocca al lupo.

