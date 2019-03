Project Team alla volta del Rally Cefalù ben 25 gli equipaggi portacolori schierati dalla scuderia di Luigi Bruccoleri allo start del round d’apertura del Trofeo Rally Sicilia 2019

Cefalù (Pa), 14 marzo 2019 – Sarà una vera e propria “armata”, in un equilibrato mix di qualità e quantità, quella messa in campo dalla scuderia Project Team in occasione del 3° Rally Cefalù Corse, appuntamento d’apertura del Trofeo Rally Sicilia (TRS), in scena nel Palermitano, il prossimo fine settimana. Saranno, difatti, ben 25 gli equipaggi portacolori schierati allo start dal sodalizio presieduto da Luigi Bruccoleri. Toccherà al locale Marco Runfola, innanzitutto, recitare il ruolo di ideale “capofila”. Il talentuoso pilota cefaludese, come oramai da consuetudine, condividerà l’abitacolo della Renault Clio R3 della SMD Racing, con la compagna di vita, nonché plurititolata “collega”, Corinne Federighi. La coppia siculo-toscana, al rientro dopo la vittoria (la terza consecutiva) conseguita al Rally di Pomarance, lo scorso novembre, mirerà a un piazzamento di rilievo.

«Vorremmo poter archiviare le delusioni patite nelle due precedenti edizioni (altrettanti ritiri per un incidente e per problemi meccanici ndr). È pur sempre la gara di casa, ci teniamo a far bene, per quanto fino ad ora non ci ha detto bene» – ha precisato Runfola alla vigilia – «Quest’anno, la novità principale consiste nell’inserimento di una ps inedita che ricalcherà la parte iniziale del tracciato della mitica ‘Cefalù-Gibilmanna’. Un percorso, nel suo complesso, da non sottovalutare. Per quel che mi riguarda, non ho ancora programmi ben definiti. Dopo il ‘Cefalù’, mi piacerebbe partecipare alla Targa Florio con una top car, seguita da qualche altra gara spot in Sicilia, impegni professionali e sponsor permettendo. Si vedrà».

Sarà, invece, chiamato a una duplice stimolante sfida Mauro Cacioppo. L’esperto driver alcamese, infatti, navigato dal fido Gerlando Montana Lampo, sarà atteso al debutto tanto sugli asfalti del Cefaludese quanto al volante della Renault Clio R3 della LB Tecnorally, vettura seppur già precedentemente “testata” ma solo in pista.

Andando al Gruppo A, lasciata momentaneamente ai box l’amata “storica” Fiat X1/9, “Red Devil”, conSalvatore Principato al fianco, si cimenterà alla guida della Renault Clio Williams curata da Calandra Motori e Scichilone Corse; stesso modello per Vincenzo Viola, con Rosario Di Bella. Altre due Clio anche per Salvatore Prestipino, con Salvatore Portera, e per Nicola Pollicino, con Stefano Cimino. Conteranno sulla consueta Fiat Uno Turbo, invece, Salvatore Sfogliano e Nunzio Longo. Il lotto sarà completato da “PinoPic” ed Elisabetta Franchina, su Peugeot 106 Rally, e da Luca Correnti e Giuseppe Barbera, su Peugeot 106. Di particolare interesse le presenze in classe R2B: linea verde con il caccamese figlio d’arte Giuseppe Gianfilippo, alla seconda uscita con la Renault Twingo preparata dalla Ferrara Motors (dopo il “test” di fine 2018 a Sperlonga) e coadiuvato sul sedile di destra dalla sorella Monia; un’altra Twingo ma per Enza Allotta, campionessa italiana femminile slalom in carica, in coppia con Francesco La Rosa; impegno arduo per Alessio Bruccoleri (Citroen C2), al solo secondo rally in “carriera”, ma navigato dal “veterano” Max Alduina, concludendo con Davide Rosso e Giacomo Vercelli (Peugeot 208 R2B), ed Enzo Mistretta (Renault Twingo), con Salvatore Cillio.

Ancora più corposa la presenza in Gruppo N: nel dettaglio, al via nella “N3” Cristian Burgio (Renault Clio Rs) e Francesco La Franca, desiderosi di poter dire la loro, così come Salvatore e Giorgia Baratta, rispettivamente, padre e figlia, su Renault Clio Williams, proseguendo con Dario Granata eCalogero Calderone (Renault Clio) e Mario Cantoni (Renault Clio Rs), con Andrea Di Caro; nella “N2”, invece, da citare il “rookie” Cristian Rapisarda (Citroen Saxo VTS), esordiente assoluto nella specialità che, per l’occasione, si affiderà all’esperienza di Giovanni Barbaro alle note, proseguendo con Salvatore Russello e Michele Antinoro (Peugeot 106 Rally), Ignazio Dattolo e Salvatore Saladino (Citroen Saxo VTS), Girolamo Bongiovanni e Francesco Chinnici (Peugeot 106 Rally), per chiudere con Salvatore Canalella e Salvatore Cangemi (Peugeot 106 Rally). Giuseppe Li Fonti(Peugeot 106 K10), con Loredana Misuraca, e i cefaludesi Daniele Cassata e Giuseppe Tumminello, su Renault Clio Rs Racing Start, ultimeranno l’ingente schieramento.

La competizione, in programma domenica 17 marzo, si articolerà su sei prove speciali per un totale di 39,3 chilometri interessati dal cronometro, escludendo i trasferimenti.

