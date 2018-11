Project Team in trionfo al 1° Rally Provincia di Frosinone

Sotto una pioggia battente, il neo portacolori Antonio Pascale (Mitsubishi Lancer Evo X), in coppia con Paolo Francescucci, fa sua l’edizione inaugurale della gara laziale a ridosso del podio, i giovani ciociari Simone Taglienti (Renault Twingo R2) e Alessandro Falasca

Frosinone, 25 novembre 2018 – Svettando in quattro delle sei prove speciali in programma, Antonio Pascale ha inciso il proprio nome nell’albo d’oro della prima edizione del Rally Provincia di Frosinone, competizione disputatasi sotto una pioggia battente. Il veloce pilota campano, neo portacolori della scuderia Project Team e alla sola seconda uscita stagionale (dopo la sfortunata partecipazione al casalingo Rally del Matese archiviato nelle battute finali per la rottura dell’albero primario), ha costruito il proprio successo al termine della seconda frazione cronometrata, balzando al comando e mantenendolo, agevolmente, fino alla bandiera a scacchi. Una chiara dimostrazione di forza da parte del driver originario di Cusano Mutri, presentatosi al via su Mitsubishi Lancer Evo X di Gruppo N curata dalla LB Tecnorally e coadiuvato alle note dal locale Paolo Francescucci, già suo navigatore “storico”.

«Siamo partiti molto cauti, le insidie erano notevoli e le condizioni meteo proibitive – ha raccontato Pascale all’arrivo – Una volta prese le misure, abbiamo iniziato ad alzare i ritmi. Solo qualche apprensione nel corso del quarto passaggio: arrivati un po’ ‘lunghi’ ad un tornante e vittime, nostro malgrado, di un testacoda, siamo stati costretti a percorrere 100 metri circa in senso inverso prima di trovare uno slargo sufficiente per far manovra e, in tal modo, riprendere la gara. Detto questo, tanto la vettura quanto Paolo (Francescucci ndr) si sono rivelati impeccabili».

I selettivi e ostici asfalti del Frusinate hanno salutato, altresì, l’ottima quarta piazza assoluta appannaggio del giovane e affiatato equipaggio ciociaro formato da Simone Taglienti e Alessandro Falasca che, seppur a bordo della “piccola” Renault Twingo R2 della d’Avelli Racing, si è distinto sulle strade di casa conquistando il Gruppo R e precedendo avversari quotati e su mezzi ben più performanti. Nel Lazio, da registrare altresì la prestazione altrettanto positiva del duo siciliano Carmelo Arasi e Salvatore Cancemi, su Mitsubishi Lancer Evo IX del Colombi Racing Team, inseritosi a ridosso della top ten (undicesima posizione).

A tutt’altre latitudini, anche il 2° Rally di Castiglione Torinese ha regalato soddisfazioni alla Project Team, alla luce del quarto posto centrato dall’altro alfiere Davide Craviotto in una combattuta e “affollata” classe R2B. «A dir del vero, contavo di fare un po’ meglio – ha sottolineato Craviotto – ma, vuoi per un manto stradale a tratti molto sporco e di difficile interpretazione per la pioggia caduta copiosa alla vigilia, vuoi perché puntavamo perlopiù a goderci l’esperienza senza incorrere in inutili rischi, va più che bene così». Il conduttore ligure, su Peugeot 208 by Bianchi e affiancato per l’occasione da Fabrizio Piccinini, ha in tal modo chiuso una stagione in crescendo.

