Project Team protagonista al Rally Adriatico

Sugli ostici sterrati marchigiani brilla la portacolori Corinne Federighi (Renault Clio R3), con Silvia Rocchi al suo fianco, tornata leader provvisoria nel “Femminile” della serie tricolore ad una gara dal termine

Cingoli (Mc), 23 settembre 2018 – In virtù di una performance in crescendo, la giovane toscana ma siciliana d’adozione Corinne Federighi ha dominato il confronto “femminile” tornando al comando della classifica di categoria, una volta concluso il 25° Rally Adriatico, penultimo atto stagionale del Campionato Italiano Rally, andato in scena sui selettivi sterrati del Maceratese, venerdì e sabato scorsi. Un risultato che ha rilanciato la portacolori della scuderia Project Team nella lotta al titolo “rosa” di specialità già conquistato, peraltro, nel 2015 e nel 2016. Assente da due anni dalle impegnative “strade bianche” marchigiane, la driver di Massa, sempre alla guida dell’affidabile Renault Clio R3 della SMD Racing e in coppia per la prima volta con Silvia Rocchi, si è migliorata passo dopo passo fino al raggiungimento di uno degli obiettivi posti alla vigilia: la vittoria.

«Lo spirito col quale ho affrontato l’impegno era volto, soprattutto, alla crescita personale, puntando molto sui miei progressi. In più, è arrivato anche il risultato, rivelatosi fondamentale in ottica campionato – ha sottolineato la Federighi – Forse ho, solo, faticato un po’ nel trovare il giusto assetto per interpretare al meglio il tracciato. Ma in una stagione caratterizzata da soste molto lunghe tra una gara e l’altra e in totale assenza di test, ci può anche stare. Come sempre ineccepibile, invece, il lavoro svolto dal team che mi ha messo a disposizione una vettura, pressoché, perfetta e ottima anche l’intesa instauratasi con la mia inedita ‘naviga’ Silvia».

Ben archiviato l’”Adriatico”, Corinne ha già confermato il prossimo impegno per giocarsi il tutto per tutto in un’avvincente volata finale: il 36° Rally Due Valli, round conclusivo della serie tricolore in programma nel Veronese dall’11 al 13 ottobre.

Com. Stam.