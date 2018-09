Auto d’epoca: al Modena Motor Gallery la presentazione di InternationalClassic.com

Roma – Le auto d’epoca da ieri hanno il loro portale web di riferimento. Raggiungibile all’indirizzo InternationalClassic.com il portale sarà presentato in occasione del Modena Motor Gallery, il 22 e 23 settembre, presso il padiglione A,.

Gli appassionati e professionisti di settore potranno consultare così la sezione racconti, ricca di testimonianze di mirabolanti avventure e di artigiani unici al mondo, e la sezione foto e video per mantenere traccia di coloro che hanno dato un contributo alla nascita di automobili che sono, ancora oggi, quintessenza di pura bellezza.

“International Classic vuole creare una nuova esperienza – spiega Daniela Borrini, direttrice del progetto – con al centro la passione per le auto d’epoca e, tutt’intorno, una piazza grande come il web per l’esposizione di servizi e accessori con la grande opportunità di creare contatti, relazioni e nuove possibilità fra appassionati, artigiani e collezionisti. Un luogo virtuale dove trovare ampi spazi dedicati al racconto, all’approfondimento e alle testimonianze di chi c’era. Abbiamo scelto Modena come punto di partenza perché è il luogo per eccellenza dell’artigianalità, per la creazione e il restauro di autovetture. ‘Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto al futuro’ verso mete internazionali e numerosi progetti”.

Ampio spazio anche sarà dedicato ai restauratori che possono farsi conoscere e comunicare i risultati del loro lavoro creando una vetrina personalizzata.

“International Classic è il sito web che celebra il lavoro e l’esperienza di coloro che hanno dato e danno il loro contributo per prendersi cura di creazioni che sono patrimonio di emozioni” conclude Daniela Borrini.

Un servizio unico per gli appassionati e proprietari che potranno trovare proprio l’artigiano e i servizi che stanno cercando per la propria amata auto d’epoca.

