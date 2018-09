Successo per la scuderia Real Cefalù Reparto Corse grazie ai piloti Campo Vincenzo e Grisanti Giovanni

Vincenzo Campo pilota di Castelbuono, porta colori del Reparto Corse del Real Cefalù lo scorso weekend ha preso parte ad una crono gara nella pista di karting a Bagheria, conquistando il gradino più in alto del podio con il tempo di 19.901.

Campo debutta con il nuovo telaio PCR, per testare e conoscere bene il nuovo mezzo a sua disposizione, in vista al prossimo appuntamento nella gara Internazionale “Nations Cup 2018 KFA 100CC Series, che si svolgerà sulla pista di Lonato (BS). Durante le prove Campo è venuto incontro a problemi alla pompa dei freni, inconveniente risolto prontamente dal team che gli ha consentito di partecipare alle qualifiche prima e alla gara poi realizzando tempi di tutto rispetto.

Nella spettacolare gara della 60^ Monte Erice, successo per il pilota di Isnello Giovanni Grisanti porta colori del Reparto Corse del Real Cefalù, con la Autobianchi A112 Abarth T1150 di 3°raggruppamento, ha conquistato il primo di classe. Grisanti dichiara – di essere soddisfatto della vittoria su un tracciato molto impegnativo, ma ancora il Campionato non è finito e ci sono altre gare alla quale pensare, per cui dobbiamo concentrarci su quelle, già dal prossimo weekend.

Com. Stam.