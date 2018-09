Project Team al 30° Rally Elba storico

Il gentleman driver siciliano Roberto Perricone (Peugeot 309 GTI), affiancato per la prima volta dal piemontese Alessandro Scrigna, chiamato all’esordio assoluto dell’evento doppiamente valido per le serie europea e tricolore rally autostoriche

Capoliveri (Li), 19 settembre 2018 – Grande attesa in casa Project Team, in vista dell’impegno al prestigioso 30° Rally Elba Storico – Trofeo Locman, in programma il prossimo fine settimana lungo i selettivi asfalti dell’isola toscana. Per l’occasione, i colori della scuderia saranno affidati a Roberto Perricone chiamato all’esordio assoluto all’appuntamento valido per i Campionati Europeo e Italiano Rally Autostoriche. Il gentleman driver palermitano, classe 1960, si presenterà ai nastri di partenza al volante della sua Peugeot 309 Gti di 4° Raggruppamento, coadiuvato alle note per la prima volta dall’esperto cuneese Alessandro Scrigna.

«È il coronamento di un sogno – ha sottolineato un entusiasta Perricone alla vigilia – Ho ripreso a correre nel 2016 in occasione del centenario della Targa Florio (dopo uno stop ultratrentennale dovuto a impegni professionali e doveri familiari ndr), dedicandomi alle competizioni riservate alle ‘storiche’. D’altronde, molte delle vetture con cui mi confronto sono le stesse che ammiravo sin da giovane. Quest’anno, venutesi a creare una serie di condizioni favorevoli, ho preso la palla al balzo alzando un po’ l’asticella. Ho subito optato per l’’Elba’, da sempre tra le mie preferite. È il fascino della gara in se stessa che ha motivato la mia scelta. Mi godrò l’esperienza passo dopo passo».

L’evento entrerà nel vivo giovedì 20 settembre con la disputa delle prime due prove speciali delle nove previste, per concludersi sabato; saranno, invece, 135,33 i chilometri interessati dal cronometro. Tra le novità dell’edizione 2018, prevista la diretta televisiva della prova spettacolo di Capoliveri (giovedì, ore 21:50) sull’emittente regionale TVL (canale 11 e 193 del digitale terrestre) e il live streaming sul web tramite i portali www.acisport.it e www.sportcultura.tv.

