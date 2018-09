Automobilismo: Garessio-San Bernardo, Project Team sugli scudi

Seppur all’esordio della “classica” piemontese, vittoria di categoria per l’alfiere siciliano Tonino Carpentieri (Peugeot 106 Rally), sempre più leader del Campionato Italiano Slalom Garessio (Cn), 9 settembre 2018 – Seppur chiamato all’ennesimo esordio stagionale, il pilota siciliano Tonino Carpentieri ha confermato l’attuale “stato di grazia” conquistando la vetta del Gruppo N, una volta portata a termine la 46ª Garessio-San Bernardo, sesto di otto appuntamenti del Campionato Italiano Slalom andato in scena nel Cuneese.

In quel di Garessio, noto e suggestivo borgo piemontese, un risultato a dir poco pesante per il portacolori della scuderia Project Team che, incamerata la terza vittoria di fila di categoria (dopo i due successi già conseguiti, sempre al debutto, al “Trulli” e al “Campobasso”) e al volante della fida Peugeot 106 Rally curata da Alogna & Savona, ha confermato la leadership nella classifica generale della serie tricolore di specialità.

«Soddisfazione immensa, tanto per l’epilogo, ovviamente, quanto per l’esperienza cumulata lungo un tracciato di gara a dir poco eccezionale – ha sottolineato un entusiasta Carpentieri poco prima della cerimonia di premiazione – Parte del merito, e li ringrazio per questo, va anche al team Alogna & Savona, all’assettista Angelo Guzzetta e a Matteo Vasta, responsabile dell’elettronica. Peccato solo per l’abbattimento di un birillo (e conseguente penalità di 10 secondi ndr) che ha inficiato l’ottimo tempo spuntato nella prima delle tre manche disputate. Nella seconda salita, che di fatto mi è valsa il primato finale, invece, ho proceduto in maniera più prudente per non incorrere in altri inutili rischi. L’ultima frazione cronometrata, invece, ha obbligato tutti ad alzare un po’ il piede dall’acceleratore a causa della pioggia».

Ottimamente archiviata la competizione garessina, il driver trapanese proseguirà la stagione, sin qui a dir poco esaltante, presentandosi anche al via dell’11° Slalom di Bolca, penultimo atto dell’”Italiano” di specialità, in programma il prossimo 30 settembre nel Veronese.

Com. Stam.