Garessio-San Bernardo, Project Team presente

L’alfiere siciliano Tonino Carpentieri (Peugeot 106 Rally) all’esordio della “classica” cuneese per difendere la leadership nel Campionato Italiano Slalom. Garessio (Cn), 6 settembre 2018 – Sin qui protagonista di un’annata sportiva esaltante, il pilota siciliano Tonino Carpentieri sarà chiamato all’ennesimo esordio stagionale in occasione della 46ª Garessio-San Bernardo, sesto di otto appuntamenti del Campionato Italiano Slalom in programma il prossimo fine settimana nel Cuneese.

Una tappa che potrebbe rivelarsi determinante per il cammino del portacolori della scuderia Project Team che, attuale e sorprendente leader della serie tricolore, dovrà confrontarsi con avversari titolati e agguerriti. Il driver ericino, al volante della fida Peugeot 106 Rally di Gruppo N curata da Alogna & Savona, punterà alla terza vittoria consecutiva di categoria (dopo i due successi conseguiti, sempre al debutto, al “Trulli” e al “Campobasso”) per poter rimanere al comando.

La gara, allestita presso Garessio, noto e suggestivo borgo piemontese, entrerà nel vivo domenica 9 settembre quando i partecipanti affronteranno una salita di ricognizione, seguita da tre manche ufficiali, lungo gli oltre quattro chilometri del tracciato che li condurrà al colle San Bernardo.

Classifica conduttori Campionato Italiano Slalom 2018 (dopo 5 di 8 prove)

Tonino Carpentieri punti 39;2. Castiglione 37,5; 3. Guarino, Gangemi 37; 5. Schillace 36; 6. Truscello 33,5; 7. Bonavires 33; 8. Venanzio 30,5; 9. Bisogno 30; 10. Giorgianni 26,5.

