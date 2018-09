Rally Porta del Gargano, Project Team a due punte

Nel foggiano, impegno nell’atto finale della Coppa Italia per i siciliani La Ferla-Rapisarda (Renault Clio RS) tra le autostoriche, gli altri isolani Ospedale-Mancuso (Volkswagen Golf GT) in corsa nel Trofeo Rally di zona

Manfredonia (Fg), 5 settembre 2018 – Saranno due gli equipaggi che, sotto le insegne della scuderia Project Team, prenderanno il via al Rally Porta del Gargano, in scena il prossimo fine settimana sulle strade del Foggiano. Nella gara riservata alle vetture moderne, giunta all’ottava edizione e valida per la Coppa Italia 4^ zona, impegno per il siciliano Cristian La Ferla che, per l’occasione, condividerà l’abitacolo della sua Renault Clio Rs con la giovane conterranea Ilaria Rapisarda, ovvero l’analogo binomio già messosi in luce al Rally di Caltanissetta centrando la piazza d’onore in classe N3.

«Si tratterà tanto della mia seconda partecipazione al ‘Gargano’, dopo il felice esordio dello scorso anno archiviato con il successo di categoria – ha raccontato La Ferla alla vigilia – quanto della seconda esperienza in coppia con Ilaria, dopo Caltanissetta. Obiettivi? Racimolare punti in ‘Coppa’ (già vinta per inciso nel 2017 ndr) e, soprattutto, nel Trofeo Clio N3 dove potrei ancora rimanere in gioco».

Nella competizione dedicata, invece, ai soli modelli d’antan, da segnalare la presenza dell’esperto Francesco Ospedale, al volante della fida Volkswagen Golf Gti di 3° Raggruppamento e coadiuvato alle note da Antonio Cesare Mancuso. Il gentleman driver isolano, seppur all’esordio sugli asfalti pugliesi, dovrà necessariamente sfoderare una performance di rilievo per poter ancora dire la sua, dopo aver recitato il ruolo di protagonista nel Trofeo Rally Autostoriche 4^ zona e tra gli “over 60”.

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 8 settembre per concludersi il giorno seguente; saranno otto le prove speciali in programma (una in meno per le storiche) per un totale di 90,3 chilometri di tratti cronometrati.

la ferla-rapisarda (rally caltanissetta 2018)

